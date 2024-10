El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, emitió disculpas a través de sus redes sociales por "la confusión" generada en torno al caso 'cofre', tras las versiones contradictorias surgidas dentro del Ejecutivo sobre la visita de la presidenta Dina Boluarte al condominio Mikonos, en Asia (Cañete-Lima), el 24 de febrero pasado. Este hecho ocurrió el 16 de enero, tras un operativo fallido en el mismo lugar para capturar al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.

El último miércoles, el ministro Gustavo Adrianzén afirmó que Dina Boluarte sí se encontraba en la referida urbanización, contradiciendo la versión dada un día antes por el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, quien negó que el Gobierno haya admitido en algún momento que la presidenta fue llevada a Mikonos en el vehículo presidencial, conocido como el 'cofre'.

Después de que los medios de prensa destacaran las versiones contradictorias provenientes del Gobierno, el jefe de la PCM se expresó en su perfil de la red social X (anteriormente Twitter). Sin entrar en detalles, indicó que en el momento en que sucedieron los acontecimientos no estaba a cargo de la Presidencia de la PCM y afirmó que no hará más comentarios sobre este caso.

"Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del cofre y destino de este, se produjeron antes que asumiera la PCM y NO me volveré a pronunciar sobre ellos, pido disculpas x la confusión incurrida. Este es un asunto administrativo que debe ser atendido solo x dichas instancias", expresó en su red social X antes Twitter.

Pronunciamiento de Gustavo Adrianzén. Foto: Captura.

Gustavo Adrianzén se enoja por preguntas sobre la presencia de Dina Boluarte en Mikonos

El ministro Gustavo Adrianzén, de manera sarcástica y con un tono burlesco, agregó: "no podemos estar yendo por ahí preguntando ¿a dónde se ha ido? O ¿con quién se ha reunido? Yo ya les he dicho que la presidenta (Dina Boluarte) tiene una coraza de seguridad distinta a la que yo tengo, a la que tiene cualquiera de los ministros. No se puede brindar información sobre las actividades que ella hace", explicó.

En relación con ese tema, se calificó de “cantaleta” las reiteradas preguntas sobre el Cofre presidencial y la presencia de Dina Boluarte en la Urbanización Mikonos, sin embargo, no se dio respuesta acerca de la contradicción entre lo manifestado por el vocero Fredy Hinojosa.

Rutas de Lima desmiente a Dina Boluarte sobre su retorno a Mikonos

La Comisión de Fiscalización, liderada por el congresista Juan Burgos, sigue adelante con sus pesquisas vinculadas al uso del Cofre presidencial durante el mes de febrero pasado. Este cofre fue avistado en las cercanías del condominio Mikonos, sitio donde semanas atrás se llevó a cabo un operativo para detener al prófugo Vladimir Cerrón.

Según lo declarado por Rutas de Lima en la sesión extraordinaria del 29 de octubre, el auto presidencial transitó con la comitiva por los distintos peajes del sur de Lima el 24 de febrero. Sin embargo, el día 25, al regresar, solo se registró el paso de un vehículo: el 'Cofre'.

"Además, ella dijo que otra comitiva la recogió el pasado 25 de febrero", manifestó el relator de la Comisión.