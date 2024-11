Dina Boluarte habría postergado cambio de Gustavo Adrianzén por blindar a Juan José Santiváñez

Se ha informado sobre una posible tensión en Palacio de Gobierno debido a que la presidenta Dina Boluarte estaría considerando la opción de reemplazar a Gustavo Adrianzén, actual presidente del Consejo de Ministros. Entre las posibles razones para esta decisión destacan su alta desaprobación, que supera el 95%, y los pobres resultados obtenidos durante su gestión, especialmente en el manejo de la creciente criminalidad que afecta al país. En un momento dado, Boluarte habría evaluado a Javier González-Olaechea, excanciller, como un posible sucesor, aunque hasta ahora no se ha confirmado ningún cambio oficial en el gabinete.

Sin embargo, este cambio vendría con condiciones. Según fuentes de La República en Palacio de Gobierno, el exministro González-Olaechea habría aceptado la propuesta del nuevo cargo siempre y cuando se le permitiera realizar cambios: Al menos Juan José Santiváñez, ministro del Interior, o Morgan Quero, ministro de Educación, debían dar un paso a su costado apenas él asumiera el premierato. No obstante, estos requisitos no habrían convencido a Dina Boluarte, teniendo que buscar otra opción de reemplazo.

"Lo más probable es que la señora presidenta se contente, o se resigne, con un nuevo primer ministro que sería Eduardo Arana, actual ministro de Justicia", expresó César Hildebrandt en su reciente podcast. Según pudo comprobar este medio, Dina Boluarte se reunió el lunes 21 de octubre con el titular del Minjus por casi 3 horas, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Posteriormente, de 7 a 8 de la noche, la mandataria se reunió con Juan José Santiváñez, Walter Astudillo (ministro de Defensa) y Morgan Quero. Además de los representantes de entidades como Migraciones, la Policía Nacional y el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas.

Registro de visitas de Palacio de Gobierno del lunes 21 de octubre.

Javier González-Olaechea: "Descarto en el futuro inmediato asumir un puesto público"

El excanciller Javier González-Olaechea se pronunció a través de su red social 'X' ante las consultas de haber sido señalado como reemplazo de Gustavo Adrianzén y la posibilidad de asumir la presidencia del Consejo de Ministros de Dina Boluarte. Sin embargo, señaló que se reservará sus comentarios al respecto y que agradece el interés que las personas hayan tenido sobre el tema.

"Debido a los rumores de una invitación del actual Gobierno a que asuma algún cargo, agradezco la buena voluntad e interés de muchas personas y de algunos medios por conocer mi opinión, la que me he reservado. Descarto en el futuro inmediato asumir un puesto público y deseo vivamente, por amor al Perú, que los empeños gubernamentales tengan el mayor impacto positivo posible", se lee en la publicación realizada por González-Olaechea.

Excanciller se pronuncia tras haber sido señalado como reemplazo de Gustavo Adrianzén. | Foto: Javier González-Olaechea / X.

"Cambiar de ministro del interior, antes del APEC, no tiene sentido"

Fernando Rospigliosi, en declaraciones a la prensa, se pronunció sobre las críticas al ministro del Interior Juan José Santiváñez y dijo estar de acuerdo con una posible interpelación o vacancia, pero que dicho debate debería postergarse hasta que culmine el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Cambiar de ministro del Interior no tiene sentido. Sin duda hay cuestionamientos a este y a otros ministros. Pero lo más sensato es ver este tema cuando termine la APEC", expresó el parlamentario fujimorista ante la consulta de la prensa, quienes le expresaron que la ciudadanía tiene una percepción de poca efectividad sobre las decisiones que el Gobierno ha tomado ante la ola de criminalidad que afronta el país.

Dina Boluarte respondió a la prensa trás más de 100 días. Foto: difusión

Gustavo Adrianzén y su respaldo a Santiváñez pese a cuestionamientos

En la última conferencia de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén expresó su respaldo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a pesar de las críticas relacionadas con la detención arbitraria de Iván Quispe Palomino y el aumento de la inseguridad ciudadana en el país. El primer ministro dejó claro en dicha reunión que no se consideraron ni la renuncia de Santiváñez ni de ningún otro miembro del gabinete que acompaña a la presidenta Dina Boluarte.

Con relación al estado de emergencia de diversos distritos de Lima y Callao, así como el aumento de la criminalidad, el presidente de la PCM expresó: "Yo creo que los resultados se pueden ver, además, con cómo ha decrecido. Yo no siento que las cifras se estén desbordando como en algunas ocasiones he escuchado. Los resultados son buenos, pero no son los mejores. Sí se están dando los resultados, lo que pasa es que esos resultados son progresivos".