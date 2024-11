Tras 105 días desde la última conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte mostró una actitud considerada prepotente hacia los medios de comunicación, limitando las preguntas a una por periodista y criticando la forma en que algunas de ellas fueron planteadas. Durante la tarde del último martes 22 de octubre, uno de los hombres de prensa le consultó sobre el prófugo Vladimir Cerrón, a lo que la presidenta respondió: "escoge cuál de tus preguntas te respondo", indicando que ya había abordado el tema anteriormente. Al terminar, le reprochó al periodista: "Si haces las preguntas, tienes que estar concentrado y no distraído".

Sin embargo, este no fue el único altercado que tuvo con la prensa en la conferencia. Cuando le consultaron sobre la desaprobación que tiene su gestión por parte de la ciudadanía y las investigaciones en su contra, la presidenta Boluarte expresó: "Tu pregunta es un tanto política, pero la vamos a responder", negando toda acusación realizada por la Fiscalía, entidad a la que calificó también ser "mesa de partes" de la prensa.

Cuando volvieron a consultarle a la mandataria sobre el retorno del "cofre" sin ella y a quién habría ido a visitar al condominio Mikonos, en Asia, Boluarte le dijo al periodista: "Con todo el respeto que te mereces, creo que tu pregunta invade el espacio personal - familiar", justificando que nadie está obligado a decir con quién se reúne, sobre todo cuando se habla de la seguridad de la familia.

A pesar de que el periodista estuvo mencionándole, sin micrófono, que él estaba replicando lo señalado por las investigaciones, Dina Boluarte decidió silenciar al hombre de prensa diciéndole: "No estoy debatiendo contigo", y negó que el vehículo presidencial haya regresado vacío. "Tal vez no me conozcas, pero esta presidenta no sabe mentir", finalizó.

Dina Boluarte minimiza paro nacional del 23 de octubre y asegura que es de informales

Al inicio de la conferencia de prensa, Dina Boluarte restó importancia al paro nacional convocado para el 23 de octubre y afirmando que detrás de esta movilización hay personas con una "agenda política". La mandataria instó a la población a no dejarse engañar, recordando los hechos ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando intentaron, según ella, llevar al país al caos.

La presidenta también señaló que algunas personas vinculadas a grupos que nunca ganaron una elección democrática intentaron hacerse con el control de ciertos ministerios en el pasado, utilizando esos espacios para tejer redes de poder. Aseguró que estas personas ya no forman parte del Gobierno y que también están involucradas en la convocatoria del paro. Boluarte hizo estas declaraciones en el contexto de una presentación de balance de gestión 2023-2024 que presentó el martes 22 de octubre.

Dina Boluarte sobre acusación de blindaje a Vladimir Cerrón: "La presidenta no protege a un prófugo"

La presidenta Dina Boluarte negó categóricamente las acusaciones de encubrimiento hacia Vladimir Cerrón, quien a principios de este año se encontraba oculto en el condominio Mikonos, ubicado en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur. Durante una conferencia de prensa, Boluarte afirmó que su Gobierno no está protegiendo a ningún prófugo de la justicia, refiriéndose directamente al líder de Perú Libre y aclarando que no existe ningún intento de ocultar su paradero.

"Le quiero decir a la población peruana, la única persona que usa el cofre, los 5 asignados, no de ahorita, de siempre, es la presidenta de la República, y la presidenta no va a encubrir a un prófugo de la justicia, llámese como se llame, esa es mi verdad", dijo para los medios tras un silencio de más de 100 días.

En ese mismo contexto, la presidenta Dina Boluarte instó a quienes están protegiendo a Vladimir Cerrón a entregarlo a las autoridades. La sospecha sobre la posible relación de su gobierno con la fuga de Cerrón no surge sin motivos, ya que se han identificado diversas coincidencias y pistas que sugieren que el líder de Perú Libre podría estar recibiendo protección del Ejecutivo. Este asunto deberá ser aclarado ante el Ministerio Público, que ya ha iniciado una investigación preliminar para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad por parte del gobierno.