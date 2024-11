El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en conferencia de prensa realizada el último miércoles 16 de octubre, brindó su respaldo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a los cuestionamientos por la captura del exterrorista Iván Quispe Palomino y al incremento inseguridad en el país. De esta manera, el titular de la PCM descartó la renuncia de Santiváñez, así como de los demás miembros del gabinete ministerial que forman parte del gobierno de Dina Boluarte.

"Con respecto a la renuncia del ministro del Interior, (Juan José) Santivañez, no se ha tocado ese tema, lo digo en especial del ministro del interior, no se ha tocado ese tema. No se ha tocado la renuncia de ningún miembro del gabinete", enfatizó.

Si bien el Ministerio del Interior emitió información falsa sobre la captura de Iván Palomino Quispe, esto no fue impedimento para que Gustavo Adrianzén resaltara la labor de Juan Santiváñez en la intervención realizada en el distrito de San Juan de Lurigancho el último miércoles. Sobre ello, destacó que los resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana son "progresivos", aunque dichos logros no se vean reflejados por las denuncias de extorsiones y sicariato.

"Yo creo que los resultados se pueden ver además con cómo ha decrecido. Yo no siento que las cifras se estén desbordando como en algunas ocasiones he escuchado. Los resultados son buenos, pero no son los mejores. Sí se están dando los resultados, lo que pasa es que esos resultados son progresivos", dijo.

Asimismo, el premier se refirió a los fallecidos que se registraron en este estado de emergencia como consecuencia de la alta ola de inseguridad y extorsiones en la capital, y comentó que lo conmueven significativamente y lo comprometen a redoblar los esfuerzos. Cabe resaltar, que desde el último 27 de septiembre, día que el Gobierno de Dina Boluarte declaró a 14 distritos en estado de emergencia en Lima y Callao, se han registrado 20 muertos. "Cada uno de los 20 muertos a nosotros nos conmueve de manera muy significativa. Cada uno de esos muertos nos compromete a redoblar nuestros esfuerzos, a que la Policía Nacional salga a la calle", sostuvo.

De igual manera, recalcó que el Gobierno no está en la capacidad para poder proteger la totalidad de los colegios en la capital, sin embargo, propuso el trabajo de patrullaje organizado en los horarios de mayor congestión y afluencia en la hora de salida de los centros educativos. "Quisiéramos tener 14 mil efectivos para poner un policía en cada colegio de Lima, pero no tenemos esas capacidades. ", culminó.

Gobierno de Dina Boluarte: no descartan declarar más distritos en estado de emergencia

Ante la ola de inseguridad y extorsiones que se viene sufriendo en Lima y Callao, Gustavo Adrianzén no descartó que más distritos se sumen a la lista del estado de emergencia como una medida para frenar este flagelo que se viene atravesando. "Probablemente, tengamos que hacerlo, estamos tratando de contener la delincuencia en los distritos que nos parecen preocupantes" , expresó.

Cabe recordar, que los distritos declarados en estado de emergencia por el gobierno el pasado 27 de septiembre como medida para frenar la tasa delincuencial son los siguientes: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla (Callao).