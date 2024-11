El caso Andrés Hurtado continúa avanzando. El Poder Judicial amplió por 15 días la orden de impedimento de salida del país contra la exsuperintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila por presunto tráfico de influencias, según reveló RPP. De acuerdo con la Fiscalía, Del Águila habría ayudado, por solicitud de Andrés Hurtado, al futbolista Roberto Siucho Neira en el trámite de este último para renunciar a la nacionalidad peruana en el año 2019.

La Fiscalía Anticorrupción realizó el pedido ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima con el objetivo de que Roxana del Águila continúe participando de la investigación y asista a las respectivas diligencias.

Anteriormente, el Ministerio Público ordenó 15 días de impedimento de salida del país contra Del Águila. En esa oportunidad, el PJ determinó que los elementos de convicción tienen "apariencia delictiva" debidamente sustentada, la gravedad de la pena del delito de tráfico de influencias y las facilidades de Del Águila para abandonar el país (condición económica alta, constantes viajes al extranjero y permanencia de su cónyuge fuera del país por trabajo).

"Se concluye que existe riesgo razonable que la investigada pueda salir del país en cualquier momento y se sustraiga de la persecución penal. Además, se justifica un caso de estricta necesidad y urgencia para imponer la medida", se lee en la resolución.

Este habría sido el acuerdo con Roxana del Águila

Uno de los elementos de convicción fue la declaración de Roberto Siucho Neira y una conversación de este con 'Chibolín'. Siucho Neira dijo ante la Fiscalía que, entre el 27 y 30 de diciembre de 2019, a través de una tercera persona, conoció a Hurtado.

"Nos hizo pasar a su casa y Chavito (la tercera persona) me lo presenta con el apodado de 'Apa', y le dice: 'Él es Roberto Siucho, es exjugador de la U y ahorita está jugando en China y quiere renunciar a la nacionalidad peruana', a lo que Chibolín le responde, y es en ese momento donde él realiza una llamada a una mujer, que yo no sabía quién era en ese momento, recuerdo que colocó la llamada en altavoz, y Chibolín le dijo: 'Tengo un sobrino que necesita renunciar a la nacionalidad peruana y ustedes no lo están dejando' (le hablaba con bastante familiaridad), por lo que la mujer le contestó que le envíe el número de DNI, nada más. Al colgar la llamada Chibolín me explica quién era la persona, y allí supe que era la Superintendente de Migraciones Roxana del Águila", declaró.