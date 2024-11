Iván Siucho Neira, quien se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, entre otros, y actúa como testigo protegido en el caso Los Waykis en la Sombra, fue visto en el Aeropuerto Jorge Chávez cuando partía rumbo a España durante la mañana. Horas más tarde, se confirmó que el colaborador de la Fiscalía continuó su viaje hacia Francia, el jueves 17 de octubre, en horas de la tarde.

Siucho Neira tenÍa 15 días de impedimento de salida del país, del 9 al 23 de septiembre de 2024. El cuñado de Edison 'Orejas' Flores habría perdido su vuelo rumbo a Europa, de acuerdo a lo informado por RPP. El investigado ganó notoriedad luego de que fuese secuestrado en el marco de la investigación contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda por el caso Los Waykis en la Sombra.

Poder Judicial informó que Ministerio Público no solicitó ampliación de impedimento de salida

Ante este hecho difundido, el Poder Judicial informó rápidamente a través de sus redes sociales que hasta la fecha informó que hasta la fecha el Ministerio Público no ha solicitado la ampliación del impedimento de salida del país por el caso Chibolín. Si bien no tiene conexión directa con las investigaciones que se están llevando a cabo contra el presentador, si fueron el nexo para que establezcan una relación con los Miu Lei y la fiscal especializada de lavado de activos, Elizabeth Peralta.

Como se recuerda la entidad judicial le dictó esta orden de impedimento de salida del país por 15 días junto con el conductor de televisión Andrés Hurtado Grados y la fiscal Elizabeth Peralta Santur. Esta medida también incluyó a Augusto Javier Miu Lei quienes están siendo investigados por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Iván Siucho está vinculado en el caso Andrés Hurtado Chibolín

El vínculo de Iván Siucho Neira y Andrés Hurtado 'Chibolín' nace a partir de las declaraciones de Ana Siucho Neira, esposa del futbolista Edison Flores. Ana acusó a Hurtado de haber recibido un soborno de un millón de dólares por su implicación en las operaciones ilícitas vinculadas a la exportación de oro. Estas acusaciones no solo se centran en Hurtado, sino que también relacionan a la fiscal Peralta, quien supuestamente habría participado en las negociaciones detrás de esta operación. En esta entrevista que dio a Willax, Ana Siucho Neira sostuvo que su hermano fue el nexo entre los Miu Lei y Chibolín.

Para respaldar las acusaciones de su hermana Ana Siucho contra sus primos, los Miu Lei, Iván Siucho decidió acogerse a la colaboración eficaz. En ese contexto, confesó al fiscal supremo Alcides Chinchay su participación en un posible caso de tráfico de influencias. Iván reveló que su primo, Javier Miu Lei, le comentó que estaba enfrentando un proceso por lavado de activos y que necesitaba apoyo. Ante esto, Iván Siucho le sugirió que contactara a su amigo, conocido como Chibolín, quien podría recurrir a la "Madre", apodo con el que se referían a la fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta.

¿Por qué a Iván Siucho Neira se le investiga por el presunto lavado de activos?

De acuerdo con una investigación de La República, en abril de 2016, Francisco Iván Siucho Neira, más conocido como Iván Siucho, fundó la empresa Quántico Servicios Integrados, donde su hermano, Martín Siucho Neira, asumió el cargo de gerente. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Quántico reportó 17 exportaciones de oro en 2021 por un valor de US$16,2 millones, y 13 en 2022 por US$14,3 millones, lo que da un total de US$30,6 millones. Esta cifra llamó la atención de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) debido al elevado monto para una empresa relativamente nueva en el sector.

Cinco meses después de que la Dirila entregara un informe al fiscal Lizardo Pantoja Domínguez, Augusto Miu Lei, primo materno de los hermanos Siucho Neira, presentó una denuncia ante el Ministerio Público. En su denuncia, Miu Lei describió hechos que coincidían con las sospechas previas de la Dirila, alegando que Quántico exportaba oro de procedencia ilícita. Esta denuncia fue tomada por el fiscal Pantoja como el segundo caso en su investigación.

Miu Lei detalló que Quántico había reportado a Sunat que el oro exportado provenía de la concesión minera El War War, de su propiedad desde 2016, ubicada en Suyo, Ayabaca (Piura). Sin embargo, Miu Lei afirmó que en dicha concesión nunca se había extraído oro, lo que lo llevó a concluir que los hermanos Siucho Neira utilizaban su concesión para justificar exportaciones de oro de origen ilegal. Ante esto, Miu Lei denunció a los Siucho Neira por el delito de lavado de activos.

Iván Siucho asegura que Mateo Castañeda realizó acuerdo con fiscal para archivar su investigación

Iván Siucho volvió a aparecer públicamente en una entrevista en Willax, donde afirmó que Mateo Castañeda llegó a un acuerdo con el fiscal José Gutiérrez Mitma para archivar una investigación por presunto lavado de activos en su contra. Según Siucho, a cambio de archivar la investigación, Castañeda le solicitó que firmara un documento que indicaba que le había entregado S/15,000 en efectivo. Castañeda, quien fue abogado de Dina Boluarte, defendió a Siucho en este caso, pero meses después fue detenido por el caso Los Waykis en la Sombra y conoció al fiscal durante su tiempo en la carceleta.

"Cuando al doctor Mateo Castañeda lo ponen la investigación preliminar por siete días, yo estaba preocupado no por el tema de Los Wayksi, sino porque tengo un tema de lavado de activos en el que llevaba más de 20 meses de acusación. Es algo muy complicado para las personas. Me han sepultado financieramente. No puedo cobrar un cheque, mis cuentas las han cerrado. No tendría ningún problema, siempre y cuando demuestren que es verdad", explicó Siucho.