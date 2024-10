Manolo Rojas, a diferencia de otros famosos, no negó su amistad con Andrés Hurtado. Foto: Archivo LR

Cuando salieron a la luz las diversas acusaciones contra Andrés Hurtado, varios famosos salieron a descartar haber tenido una amistad con el conductor de ‘Sábado con Andrés’; pero también hubo personajes que nunca negaron querer al comediante. Ese fue el caso de Manolo Rojas, quien en más de una oportunidad se ha mostrado triste por la situación legal de su amigo.



Manolo Rojas expresa su preocupación por Andrés Hurtado



En una reciente entrevista con Ricardo Rondón, el actor de ‘El reventonazo de la Chola’ se refirió al difícil momento que atraviesa Andrés Hurtado, quien, según Cristian Zuárez, le compró los pasajes a Magaly Medina para que sea condecorada en los Premios Martín Fierro. Según Manolo Rojas, su amigo está grave de salud.



“En estos momentos duros y difíciles, ¿has hablado con él?”, preguntó Ricardo Rondón, a lo que Manolo respondió de forma afirmativa. Sin embargo, el comediante dio a entender que Chibolín se hace el fuerte.

Manolo Rojas continúa demostrando su lealtad y apoyo incondicional hacia Andrés Hurtado. Foto: Carlos Contreras Merino

“A mí lo que más me duele es que él está mal y eso no puedo mentir. Me duele que él está enfermo y es una cosa seria. Él está mal del corazón y debe tomar como 8 o 10 pastillas. Es hipertenso y ahora diabético”, expresó preocupado.



Manolo Rojas defendió a Andrés Hurtado



En más de una oportunidad, Manolo Rojas ha manifestado su preocupación por la salud de su amigo Andrés Hurtado, quien actualmente se encuentra privado de su libertad por presunto tráfico de influencias y corrupción. Antes de su detención, el presentador de televisión había utilizado sus redes sociales para anunciar que se sometería a una cirugía, asegurando que estaba programada con antelación y que no pretendía evadir las acusaciones en su contra.



En una entrevista para un medio local, Manolo Rojas expresó que, aunque le inquieta el estado de salud de Hurtado, entiende que debe enfrentar el proceso de investigación. "Andrés es mi amigo y sí estoy un poco preocupado, pero consciente de que tiene que afrontar el proceso y eso él lo sabe", comentó el comediante al diario Trome.



Rojas también recordó que Hurtado ya había enfrentado problemas de salud anteriormente, lo que ha complicado su situación actual. “A él lo han operado de su 'partecita' y no es broma”, afirmó. Además, el cómico mencionó que Chibolín padece de prediabetes y problemas cardíacos, condiciones que requieren de una estricta medicación para mantener su salud bajo control.



Manolo Rojas habló de las hijas de Andrés Hurtado



Una de las grandes incógnitas en medio de este escándalo ha sido el silencio de Josetty y Génnesis, las hijas de Andrés Hurtado, quienes no han salido públicamente en defensa de su padre. Este silencio ha provocado una ola de críticas hacia ambas influencers, especialmente en redes sociales. Sin embargo, Manolo Rojas aclaró la razón detrás de esta decisión.



"Él no quiere que sus hijas se vean en este problema, ellas están trabajando, haciendo sus cosas", dijo el integrante de ‘El reventonazo de la Chola’. Según Rojas, Hurtado habría pedido a sus hijas que no se involucraran públicamente en su situación legal, con el fin de protegerlas del escrutinio mediático.

Manolo Rojas, quien ha estado al lado de Andrés Hurtado desde que comenzaron las investigaciones, continúa demostrando su lealtad y apoyo incondicional, dejando claro que su amistad permanece sólida a pesar de las circunstancias difíciles.