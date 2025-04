Elon Musk revela un gráfico impactante sobre el Seguro Social en EEUU y genera controversia

Elon Musk revela un gráfico impactante sobre el Seguro Social y genera controversia. Foto: ABC News - The Walt Disney Company

Elon Musk, conocido por sus declaraciones provocadoras, ha vuelto a encender el debate público al presentar un gráfico que muestra un incremento significativo en la emisión de números de Seguro Social a personas no ciudadanas durante la presidencia de Joe Biden. En un evento reciente en Wisconsin, Musk y su colega Antonio Gracias compartieron datos que muestran cómo más de dos millones de no ciudadanos recibieron números de Seguro Social en el año fiscal 2024, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el control de los beneficios sociales en Estados Unidos. El empresario, que siempre ha sido un crítico de las políticas gubernamentales, utilizó esta revelación para resaltar lo que considera un fallo en la supervisión y la transparencia del sistema de asistencia federal.

Además de la revelación sobre la cantidad de no ciudadanos que han recibido estos números, Musk también señaló otras irregularidades en los registros del Seguro Social. En su presentación, destacó que la base de datos incluye personas que figuran con edades superiores a los 100 años y, sorprendentemente, registros de personas fallecidas que aún aparecen como vivas. Esta situación ha puesto en tela de juicio la integridad del sistema y ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma exhaustiva en el manejo de los registros y beneficios federales.

El aumento de los números de Seguro Social para no ciudadanos

El gráfico presentado por Musk muestra una tendencia alarmante: millones de no ciudadanos han recibido números de Seguro Social bajo la administración de Joe Biden. En su exposición, destacó que este fenómeno coincide con el incremento de la inmigración ilegal y legal en el país, lo que genera dudas sobre el impacto de estas políticas en la economía y la seguridad social de EE. UU.

Este aumento en la emisión de números de Seguro Social ha generado preocupación entre algunos sectores, quienes consideran que puede haber un abuso del sistema y que personas no autorizadas podrían estar aprovechando los beneficios destinados a ciudadanos y residentes legales. A pesar de la controversia, los funcionarios del gobierno han explicado que estos números no siempre corresponden a beneficios directos, y que su emisión está ligada a la necesidad de permitir que trabajadores no ciudadanos contribuyan al sistema de seguridad social.

Irregularidades en los registros del Seguro Social

Además del aumento de los números de Seguro Social emitidos a no ciudadanos, Musk también destacó las irregularidades que se han encontrado en la base de datos del Seguro Social. Uno de los problemas más alarmantes que señaló es la presencia de registros de personas con edades superiores a los 100 años, lo que según Musk sugiere fallos en el proceso de actualización de los datos.

Aunque los funcionarios del Seguro Social han señalado que la mayoría de estos casos no corresponden a beneficiarios activos, las irregularidades persisten y han puesto en duda la efectividad del sistema. Las autoridades han afirmado que algunos de estos errores son simplemente el resultado de registros desactualizados o de la falta de precisión en la recolección de datos.

La reforma necesaria en el sistema de Seguro Social

La revelación de Musk sobre las irregularidades en los registros del Seguro Social y el aumento de los números emitidos a no ciudadanos ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma integral en el sistema. Muchos expertos y legisladores consideran que es urgente una revisión exhaustiva de los procesos administrativos y de actualización de datos para garantizar la precisión y eficiencia del sistema de seguridad social en Estados Unidos.

Los defensores de una reforma argumentan que, sin una actualización adecuada y una mayor supervisión, el sistema podría volverse más vulnerable al fraude y a los abusos. Además, aseguran que la falta de transparencia en el proceso de emisión de números de Seguro Social podría comprometer la integridad del sistema y aumentar las tensiones en un contexto de creciente polarización política y social.

La polémica revelación de Elon Musk sobre la emisión de números de Seguro Social a millones de no ciudadanos ha puesto de relieve las posibles fallas en el sistema de seguridad social de EE.UU. A pesar de las explicaciones oficiales, las irregularidades señaladas por Musk siguen siendo una preocupación para muchos.