"Los procesos que gané lo hice limpiamente, por pedir menor precio"

En el 2014, John Yepez Medina apoyó la campaña de la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, sin embargo, un año después se volvió proveedor de la gestión de Osorio con su constructora Magnus SAC.

¿Fue uno de los aportantes de campaña de Yamila Osorio?

No.

¿No estuvo en campaña?

Inicialmente, sí. Estuve ahí como cualquiera que está interesado en ver cómo se maneja una campaña.

Ha realizado muchos servicios para esa gestión...

Me he presentado como cualquier otro. Unos procesos ganamos, otros no.

Uno de ellos es el terminal de Camaná, por el que le rescindieron el contrato.

Sí, tengo problemas... pero me gustaría ver qué es a lo que usted apunta.

Su pareja, la madre de ella y sus hermanas han tenido varios contratos con el gobierno regional.

Hemos tenido servicios, pero nunca me pagaron. Yo vengo al gobierno regional a invocar a que me paguen, porque me han atropellado. Han abusado y atentado contra mi economía. (También) hay unos servicios pequeños que los hemos ganado.

¿Lo de los alquileres de camionetas?

Claro. Yo me alquilaba las camionetas. Si hay un servicio por el que le van a pagar S/100 y su amigo le puede dar a S/40, entonces alquilaba. Esos sí han sido pagados, pero son cosas muy pequeñas. He trabajado en la Variante, no me pagaron y me han descapitalizado.

¿Tampoco le pagaron por el terminal de Camaná?

Hubo un ensañamiento con la empresa de forma exagerada. En su momento, mi abogado me indicó que vayamos a la prensa.

Durante la gestión de Osorio, hubo proveedores que estuvieron en campaña y luego obtuvieron contratos. ¿El que su familia haya contratado llama la atención?

Pequeñas cosas. Si una persona quiere entrar a trabajar y se dedica a ese rubro, ¿por qué no contratar? Yo creo que las instituciones del Estado están libres para cualquier ciudadano.

¿Parecería un pago de favores?

Yo, los procesos que he ganado lo hice limpiamente, por pedir el menor precio.

¿Pero los servicios que han hecho su cuñada, su suegra?

Son dos servicios o tres. Es más, la han castigado por eso.

¿Señala que su familia consiguió esos contratos por mérito propio?

Como cualquiera. Para trabajar acá (en la Región), han presentado su currículo y no han ingresado a trabajar; no les fue bien, dejaron el sector. Yo también he perdido. En lo personal, sé que no he sido favorecido.

Pero usted dice que está en la quiebra...

Así es.