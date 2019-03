Mamani sin inmunidad parlamentaria: ¿Fiscalía puede solicitar prisión preventiva?

El viernes 8, el Congreso aprobó levantar la inmunidad parlamentaria de Moisés Mamani. También suspendido por 120 días, el legislador de Fuerza Popular podría ir a prisión en caso reciba una sentencia en el Poder Judicial.

Sin embargo, ¿se puede ordenar prisión preventiva contra el parlamentario Mamani? Según el constitucionalista Luciano López, la situación no desfavorece al congresista naranja, quien no había asistido a citaciones fiscales, así como a las de las audiencias en el PJ en anteriores ocasiones.

Según el artículo 93 de la Constitución y el art. 16 del Reglamento del Congreso, “los congresistas no pueden ser procesados ni presis sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente”.

En el caso del Parlamento, se le levantó la inmunidad de proceso. “Al levantarle la inmunidad, Moisés Mamani puede continuar siendo investigado y procesado solo para el caso de tocamientos indebidos”, expresó López a través de su cuenta de Twitter, “no significa que esté desprotegido frente a cualquier otra indagación por delito común”.

Al levantarle la inmunidad, #Mamani puede continuar ser investigado y procesado SÓLO para el caso de tocamientos indebidos. No significa que esté desprotegido frente a cualquier otra investigación por delito común. El levantamiento de inmunidad por cada caso concreto — Luciano López Flores (@lucianolopez27) 9 de marzo de 2019

Asimismo, explicó que la fiscal Jacqueline Pérez, quien tiene la investigación a su cargo, tiene la posibilidad de formular una denuncia contra el congresista FP. No obstante, si el Ministerio Público pide prisión preventiva contra Mamani, la vía para solicitar la medida no sería sencilla pese a que este no cuenta no inmunidad parlamentaria.

La fiscalía podrá continuar la investigación (denominada “preparatoria”) contra #Mamani y, si encuentra pruebas más sólidas, puede concluirla formulando acusación para que un juez ordene juzgamiento oral con futura sentencia condenatoria o absolutoria (inocencia) — Luciano López Flores (@lucianolopez27) 9 de marzo de 2019

Si bien el Congreso aprobó quitarle la inmunidad parlamentaria de proceso al fujimorista, no se trata de una inmunidad de arresto, por lo que, según Luciano López, la Fiscalía deberá realizar una solicitud similar para la prisión preventiva.

Si en el trayecto de la investigación, Fiscalía quiere pedir prision preventiva, necesitará de nueva autorización del Parlamento, dado que esta autorización es solo de levantamiento de inmunidad de proceso, más no de arresto. — Luciano López Flores (@lucianolopez27) 9 de marzo de 2019

Además, el constitucionalista añadió que Moisés Mamani continúa siendo congresista de la República. No obstante, sería vacado del cargo si “es condenado mediante sentencia firme”, dado que se trata de un delito común.