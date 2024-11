¡Buenas noticias para inmigrantes! Estos documentos te permiten obtener la Real ID en California

La Real ID en California es un documento de identificación que cumple con estándares federales y será necesario para ingresar a vuelos nacionales y edificios gubernamentales en Estados Unidos a partir de mayo de 2025. A pesar de su importancia, no todos los inmigrantes pueden solicitarlo, ya que su trámite requiere documentos específicos como el Número de Seguro Social (SSN), al que solo tienen acceso quienes poseen un estatus migratorio regulado. Sin embargo, inmigrantes con permisos especiales pueden calificar para este documento en California.

Este nuevo requisito ha generado dudas entre la comunidad inmigrante, ya que quienes carecen de estatus migratorio legal no son elegibles para el California Real ID. No obstante, el estado ofrece opciones adicionales de identificación válidas, como la Licencia de Conducir AB60, disponible desde 2015 para aquellos que no cuentan con documentación regular en el país. A continuación, se detalla la lista de documentos necesarios y las alternativas disponibles para inmigrantes en California.

¿Cómo tener la Real ID en California?

Para obtener la Real ID en California, el solicitante debe presentar documentos válidos que comprueben su identidad, residencia en el estado y poseer un Número de Seguro Social. Las personas sin estatus migratorio legal no pueden acceder a la Real ID, ya que uno de los requisitos es la verificación de su presencia legal en Estados Unidos.

Existen excepciones para ciertos inmigrantes en California. Aquellos que cuentan con permisos especiales como el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y TPS (Estatus de Protección Temporal) tienen la posibilidad de solicitar la Real ID al cumplir con los requisitos legales. Además, los titulares de un pasaporte extranjero vigente y con visa válida también pueden calificar para esta identificación, ya que sus documentos cumplen con las condiciones necesarias establecidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Algunos inmigrantes cuentan con la posibilidad de obtener la Real ID a pesar de no contar con el permiso. Foto: Hispanos Press

¿Qué otros documentos sirven como identificación?

Para inmigrantes indocumentados en California, una alternativa a la Real ID es la Licencia de Conducir AB60. Esta licencia, introducida en 2015, permite a las personas sin documentos migratorios legales obtener una forma válida de identificación en el estado, además de autorizar la conducción de vehículos. Sin embargo, la licencia AB60 no permite el acceso a vuelos nacionales ni a edificios federales.

Los requisitos para la Licencia de Conducir AB60 son los siguientes:

Comprobar la identidad y la residencia en California.

Presentar documentación válida que respalde su identidad (como un pasaporte extranjero).

Superar exámenes de conocimientos y habilidades de manejo en el DMV.

Es importante recordar que contar con la licencia AB60 no hace elegible al solicitante para obtener la Real ID, ya que esta última requiere documentación adicional que demuestre el estatus legal en el país. Aun así, la licencia AB60 se considera una opción valiosa para quienes buscan una forma de identificación en California y no pueden tramitar el Real ID.