El único país de Sudamérica cuyos ciudadanos podrán viajar a Estados Unidos SIN VISA en el gobierno de Trump en 2025

En una medida histórica para Sudamérica, Estados Unidos ha extendido su Programa de Exención de Visa (VWP, Visa Waiver Program) a una nación de la región, permitiendo a sus ciudadanos ingresar al país sin necesidad de visa. Esta inclusión marca un hito en la política migratoria, ofreciendo a los viajeros de este país sudamericano la posibilidad de visitar Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días, sin los requisitos tradicionales de visado.

Este beneficio, que solo ha sido otorgado a países con altos estándares de seguridad y cooperación, simplifica el proceso de entrada y fortalece los lazos entre ambas naciones. Los ciudadanos de esta nación pueden ahora gestionar una autorización de viaje electrónica (ESTA), un paso sencillo que les facilita el acceso a Estados Unidos sin la necesidad de acudir a un consulado o realizar entrevistas previas.

¿Cuál es el país de Sudamérica que podrá viajar a Estados Unidos sin visa?

El Visa Waiver Program, que permite a los ciudadanos de países seleccionados ingresar sin visa a Estados Unidos, ha sido un beneficio exclusivo para un grupo reducido de países en el mundo, donde Chile figura como el único representante sudamericano.

Este programa, que se administra bajo criterios de seguridad y cooperación entre naciones, exige que cada viajero chileno obtenga la autorización ESTA antes de embarcar en su vuelo hacia Estados Unidos. La solicitud del ESTA se realiza en línea y requiere detalles del pasaporte y del viaje, con un costo aproximado de 21 dólares.

Uno de los beneficios más destacados del VWP es la eliminación de la visa para estancias cortas, lo que simplifica enormemente el proceso de viaje para ciudadanos chilenos que desean ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios. Al no requerirse una cita consular ni una entrevista, los tiempos de espera y los trámites administrativos se reducen notablemente. No obstante, es importante recordar que el ESTA no permite trabajar ni estudiar en Estados Unidos; su uso es exclusivamente para visitas de corta duración con fines recreativos o comerciales.

Este logro, considerado como un avance en la relación bilateral entre Estados Unidos y Chile, implica la facilitación de intercambios comerciales y culturales entre ambas naciones.

Desde 2014, Chile ha sido el único país en Sudamérica que ha logrado acceder a este programa, demostrando un cumplimiento estricto de las normas de seguridad y un sólido sistema de control fronterizo, lo cual resulta un requisito esencial para el ingreso de un país al VWP.

¿Cómo solicitar el ESTA para viajar sin visa a Estados Unidos?

Para que los ciudadanos chilenos puedan viajar sin visa, deben solicitar el ESTA, un proceso rápido y asequible que se realiza por internet. La solicitud debe hacerse al menos 72 horas antes del viaje, permitiendo a las autoridades revisar la información y, en la mayoría de los casos, otorgar la aprobación en cuestión de minutos. Los chilenos deben ingresar sus datos personales, información de pasaporte y detalles del viaje en el portal oficial del ESTA, además de pagar una tarifa de 21 dólares por solicitud.

Una vez aprobado, el ESTA tiene una validez de dos años o hasta la fecha de expiración del pasaporte, lo que ocurra primero. Esta autorización permite múltiples entradas a Estados Unidos, siempre que cada estadía no exceda los 90 días.

En caso de cambios en el pasaporte o en la información de seguridad, se debe solicitar nuevamente el ESTA, por lo que es recomendable revisar con cuidado los datos ingresados en cada solicitud. Además, es importante destacar que el ESTA no garantiza la entrada automática a Estados Unidos, ya que la decisión final queda a discreción de los oficiales de aduanas y protección fronteriza en el momento de la llegada.