Susana Villarán: José Miguel Castro responde a declaraciones de Raúl Ribeiro

Las nuevas revelaciones en el caso Lava Jato parecen estar sacudiendo la aparente tranquilidad de algunos exfuncionarios. En esta ocasión, se habría confirmado, según Raúl Ribeiro, el aporte de US$ 3 millones a la campaña del 'No a la revocatoria' de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Luego de las declaraciones de Ribeiro, representante de Odebrecht en el consorcio Rutas de Lima, que indican que el exgerente de la MML, José Miguel Castro, fue quien pidió dicho monto; y que, posteriormente, Jorge Barata aprobó y ejecutó a través del Sector de Operaciones Estructuradas, Castro Gutiérrez se pronunció.

Comunicado de José Miguel Castro Gutiérrez

Es importante aclarar y complementar el testimonio proporcionado hoy en Curitiba por el señor Raúl Ribeiro Pereyra sobre el proyecto Rutas de Lima que se ejecutó en la gestión municipal 2012-2014. En esta diligencia estuvieron presentes mi abogado, los representantes del Ministerio Público del Perú y la Procuraduría, entre otros. Sobre este tema es necesario precisar lo siguiente:

1. El testimonio del señor Ribeiro Pereyra afirma que no se produjo ningún soborno, ni ningún hecho delictivo o ilegal en el proyecto Rutas de Lima durante su elaboración y ejecución en el período 2012-2014. Asimismo, ratifica que la empresa Odebrecht – Rutas de Lima no recibió ningún tipo de beneficio por la ejecución de este proyecto que era autosostenible y no irrogó ningún gasto al Estado.

2. En segundo lugar, este mismo testimonio asevera que nunca se entregó dinero, transferencias, dádivas o alguna especie a la señora Susana Villarán, a algún funcionario, ni a mi persona por ningún concepto durante el periodo en cuestión, ni como promesa futura. Esto corrobora lo manifestado por todos los testimonios de las personas investigadas por el Ministerio Público del Perú en este caso.

3. En tercer lugar, el testigo Ribeiro Pereyra ha ratificado que él y su jefe funcional, Jorge Simoes Barata, habrían aportado tres millones de dólares a la campaña del No a la Revocatoria durante el año 2013 en Brasil. Este hecho viene siendo investigado por el Ministerio Público en el Perú respetando estrictamente el marco jurídico imperante en nuestra Nación.

4. En cuarto lugar, ningún ex funcionario de Odebrecht ha entregado durante este y otros testimonios alguna prueba documental que corrobore sus afirmaciones en este caso.

Sobre estas aseveraciones que se habrían producido hoy en Curitiba aclaro que en todo momento he estado a disposición de la justicia del Perú para colaborar con las investigaciones de este y todos los casos donde he sido requerido. En este sentido, vengo cumpliendo escrupulosamente con lo estipulado por el Poder Judicial.

Finalizo manifestando que no soy culpable de los hechos que el Ministerio Público me imputa en sus investigaciones y que soy el más interesado en que se llegue a la verdad en el más breve plazo.

José Miguel Castro Gutiérrez se desempeñó como gerente general de la Municipalidad de Lima durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. El exfuncionario edil fue uno de los más cuestionados de aquel periodo. Fuera de su labor como funcionario público, fue gerente de Interbank y consultor del Banco Mundial. Además, trabajó en Cofide.