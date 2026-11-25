Erróneamente, la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer se ha asumido, muchas veces, como una lucha exclusiva de las mujeres para las mujeres. Y en esa mirada simplista y aislada se nos ha dejado solas. En nuestro país, la tolerancia al machismo es una realidad, y los estereotipos de género se reproducen todos los días. Lo más grave es la dificultad para poder identificarlos, ya que están totalmente normalizados por las personas y las propias instituciones. Lamentablemente, aún hay una enorme brecha entre las políticas públicas existentes y las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes que se ejercen en la práctica cotidiana. Las noticias que nos llegan sobre feminicidios, violencia sexual, acoso laboral y agresiones son el resultado de formas de violencia que se desarrollan e interiorizan, primero, en ámbitos más privados o pequeños. Y es ahí donde las políticas públicas aún no llegan. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES, 2024), el 34,0% de hombres mayores de 18 años experimentaron violencia interparental durante su niñez. Es decir, crecieron viendo cómo su madre o principal cuidadora era víctima de violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja.

Desde hace mucho tiempo estamos estancados en una cultura de sanción, contando víctimas que pasan luego a ser parte de las estadísticas nacionales. Lo que necesitamos es reforzar, e incluso reformular, las medidas de prevención. Para ello se necesita focalización, conocimiento del territorio, un trabajo articulado en todos los niveles de gobierno y un conjunto de acciones que abarquen las distintas etapas de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Identificar, además, los espacios más comunes donde se ejercen y reproducen las violencias y donde se normaliza el machismo ayudará a implementar acciones más pertinentes. Y aquí nos damos cuenta de que el enfoque intercultural, de género e interseccional, como elementos clave en la lucha contra estos tipos de violencia, no es un capricho de las organizaciones feministas, sino herramientas necesarias. Para prevenir y erradicar las violencias se necesita primero entenderlas.

Y finalmente, en el marco del 25N, alertamos sobre una serie de retrocesos en materia de derechos para las mujeres. Es lamentable que la erradicación del enfoque de género, la eliminación de la educación sexual integral (ESI) y del lenguaje inclusivo respondan más a una agenda ideológica conservadora que a la necesidad de garantizar derechos fundamentales y la salud pública de nuestra sociedad.