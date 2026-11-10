Este no es un poema para Robert Prevost, por Cynthia Cienfuegos

Unos 650.000 fieles participaron en la misa de León XIV en Córdoba, uno de los principales actos de su visita a Argentina

Unos 650.000 fieles participaron en la misa de León XIV en Córdoba, uno de los principales actos de su visita a Argentina

"Vengan a tejer hermanos, hay muchísimo que hacer; por la vieja madre tierra, ya no hay tiempo que perder".

Este es un fragmento de la canción Vestida de vida, compuesta e interpretada por la artista afroperuana Susana Baca. La letra de este canto poema convoca al ejercicio de una tarea que, en nuestro país, parece ser titánica cada día, cada año, cada gobierno: la unidad.

Y así ha quedado demostrado cuando fue anunciada la participación de la artista para cantarle al papa León XIV durante su visita al Perú. ¿Se habrá enterado Robert Prevost de las agresiones y de los discursos de odio que viene sufriendo nuestra artista debido a su activismo y a su mirada social? ¿Y se habrá enterado de que la mayor parte de esa avalancha de ataques viene, precisamente, de quienes se hacen llamar católicos y personas de fe? ¿Se habrá enterado el Papa de que en la tierra donde caminó durante cuarenta años aún gana la intolerancia?

León XIV regresa a uno de los países más católicos de América Latina: alrededor del 76% de peruanos profesa el catolicismo, según el Censo de 2017 del INEI (aunque recientes estudios muestran una tendencia a la baja). Pero el Papa también llega a la sociedad de los 55 pueblos indígenas, y de las 48 lenguas originarias. Al que le volverá a mostrar con orgullo su gastronomía y su arte shipibo-konibo, pero donde la discriminación étnica sigue completamente vigente.

Llega al sistema político donde la corrupción sigue siendo la norma y no la excepción. Al de régimen híbrido, donde la democracia se mira frente a frente con el autoritarismo. A una nación donde nadie confía en nadie y en donde aún no hay justicia para las más de 50 víctimas caídas durante el régimen de Dina Boluarte. Llega a un país que ha abandonado a sus más de 500 niñas, niños y adolescentes, awajún y wampis, abusados sexualmente por sus docentes. Pero lo más importante es que Robert Prevost lo sabe.

Si algo hay que reconocerle a la Iglesia Católica es su capacidad de convocar. Robert Prevost regresa a Perú no sólo como el máximo representante de la Iglesia, sino como el ciudadano peruano que sigue siendo. Es por ello que su llegada no es sólo un evento para fieles y devotos. La visita del Papa es un espacio donde entran todos. Ese también es el legado de Francisco que hoy, Prevost, sigue honrando.