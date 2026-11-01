Galarreta, dos versiones, por Mirko Lauer

¿Por qué Keiko Fujimori cambiaría a su primer ministro? Su aprobación está bajando. Es cierto que la llegada de León XIV puede reanimar las cosas, pero por muy poco tiempo. Después de eso regresan El Niño y el criminal de todos los días. Luis Galarreta se ha convertido en un símbolo de los problemas políticos del Gobierno. ¿Qué serían cuáles?

Torpe manejo parlamentario, limitado manejo publicitario, falta de golpes fuertes en el tema de la criminalidad, dificultad para descruzar los brazos frente a algunas facetas de El Niño, política exterior monotemática. Galarreta no ha podido ser el pararrayos de Fujimori, y ella está a la intemperie.

Como sucede a menudo, hay dos versiones. La gente del premier afirma que la relación Palacio-PCM es monolítica. Ese es el movimiento «gabinete para rato» que siempre aparece en estas circunstancias. Ya hay gente buscando un sitio en el avión, una entrevista larga, un selfie de a dos, un entornillador, cualquier cosa.

En la otra versión, Galarreta comenzó a salir cuando apareció el comité asesor de notables, full presidencia. Más que un discreto organismo asesor, es un club de viejos amigos recuperados, que no han aparecido mucho desde que llegaron. Pero al menos no se están quemando en el partidor, ni en el Congreso, ni en los medios.

A favor de la permanencia de Galarreta está su largo paso por la corte keikista. De otra parte, se ha demostrado que Fuerza Popular no tiene muchas opciones de recambio. No parece que los viejos amigos tengan ganas de cambiar su cómoda jubilación política por un ministerio, que siempre será polémico y nunca tan largo.

El tema de los cambios ministeriales pareció cancelado cuando el trompeador Astudillo salvó el pescuezo político; ahora, con estas versiones contrapuestas, reaparece. Como una necesidad de Fujimori: mejores ministros, mejor presidenta. Aunque todavía parece algo temprano para empezar a desguazar el Poder Ejecutivo.

En resumen, las cosas no pintan del todo bien para la generación fujimorista que acaba de llegar al poder. Los ministros más ilustres vienen de otras partes, y algo parecido cabe decir de los parlamentarios de FP más articulados. Al final, uno pensaría que mejor es ir cambiando ministros que arriesgarse a una vacancia temprana.