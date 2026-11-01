El nuevo mapa del poder global, por Misión Educación

La intersección entre infraestructura tecnológica, seguridad nacional y beneficios corporativos está reconfigurando el poder global. Los datos son el activo más valioso del siglo XXI, por lo que es urgente analizar el despliegue de Palantir Technologies en Argentina y Ecuador, ya que impacta en la gobernanza y el control de las naciones.

En Argentina, al parecer el interés de Palantir estaría en el data center de ARSAT, porque apunta a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO). Instalar equipos para "analizar el tráfico" equivale a tener acceso a información sensible de millones de ciudadanos. El impulso proviene de la afinidad de Peter Thiel con Javier Milei y del régimen de incentivos "Súper RIGI" —con beneficios fiscales por 30 años para defensa y ciberseguridad—; por eso se debate si se trata de una alianza o de una cesión encubierta de soberanía digital.

En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa implementó Palantir Foundry en la aduana (SENAE). Se reportan éxitos contra el contrabando, pero la opacidad contractual enciende las alertas por riesgos de vigilancia masiva.

Este avance regional responde a un fenómeno global. Palantir creció un 55% en ingresos gubernamentales en 2025 gracias a la demanda de IA militar. Empresas como SpaceX, Lockheed Martin y Honeywell evidencian cómo la tecnología comercial se adapta al uso militar, un terreno donde los conflictos garantizan ventas inmediatas y crecimiento sostenido.

Antes se pensaba que la tecnología no tenía ideología, pero hoy la realidad confirma que no es neutral. Los casos de Ecuador y Argentina demuestran que la soberanía digital y la privacidad importan tanto como la innovación. Se necesita fiscalizar quién controla los datos, para qué y bajo qué reglas. América Latina y, en particular, Perú enfrenta una encrucijada, convertirse en laboratorio de vigilancia extranjera o liderar un modelo soberano que priorice los derechos ciudadanos.