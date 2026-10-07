Silencioso López Aliaga, por Mirko Lauer

A estas alturas es bastante claro que habrá lo que se llama un triunfo apretado para Rafael López Aliaga (aunque nunca se sabe). Pero no son solo las cifras. También está la sensación de que incluso quienes votaron por él no lo quieren mucho. Como político encarna la prepotencia, la viveza, la maniobra, más todo aquello que ya sabemos sobre su gestión municipal.

La versión que circula es que luego de esta victoria lo espera la Presidencia de la República en el 2031. Pero ya van dos veces que no la alcanza, y este apretado triunfo, un reflejo de la opinión pública sobre su gestión, no lo va a ayudar mucho. Pero hay que reconocerle que es empeñoso y recursero como el que más.

La idea habitual de la presidencia también tiene que ver con una presencia nacional, que López Aliaga no ha alcanzado con las elecciones de este domingo. En eso, sin embargo, empata con los fujimoristas y con todo el mundo. Ni la izquierda ha logrado imponerse a los movimientos locales, una situación frecuente en ese tipo de elecciones.

¿Habrá un choque con el JNE? Corre la idea de que López Aliaga ya los tiene 100% amedrentados en el Campo de Marte y que sus credenciales aparecerán a paso de polka. Para él estos serán años de acusaciones, juicios, denuncias y cosas parecidas. Sobre todo, años de estrechez financiera en el municipio y, en esa medida, de dependencia del MEF.

Pudiendo haber planteado una alianza con FP desde el Senado, ha preferido lanzar una amenaza. Pero si FP necesita sus votos, la municipalidad de Lima va a necesitar recursos financieros e influencia en el sistema judicial. Notable ver cómo Francis Allison ya está llevando agua para el molino del municipio de Magdalena.

¿Hay alguna forma de aprendizaje político en el aire? Esperemos que sí. Aunque eso suelen producirlo las lecciones duras, y López Aliaga todavía no ha probado una este año. Quizás más adelante, cuando realmente necesite ayuda de donde venga. En cualquier caso, va a ser un personaje de primera fila en el 2027.