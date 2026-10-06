Más del 70% de limeños votaron en contra de Renovación Popular

Los números del conteo oficial de la ONPE, al 92,71% de actas escrutadas, merecen leerse en su real dimensión. El 72,3% de los limeños eligió candidaturas que respetaron las reglas constitucionales. Renovación Popular, la única lista que presentó una reelección encubierta vulnerando el artículo 194 de la Constitución y que el JNE permitió participar pese a ese impedimento, obtiene, hasta el cierre de esta edición, el 27.703% de los sufragios. Y ese debería ser el dato central de estos resultados electorales.



La fragmentación del voto entre 26 candidatos explica la primera mayoría relativa de Renovación Popular. Avanza País obtuvo el segundo lugar con menos de 50.000 votos de diferencia y Somos Perú el tercero con 15%. Solo la suma de las opciones que compitieron dentro del marco constitucional supera ampliamente al ganador.



El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró el domingo tras la jornada electoral de que "el compromiso del JNE es con el Perú y con la voluntad de los electores". Y, al respecto, este diario recuerda la voluntad de las verdaderas mayorías: la de aquellos ciudadanos limeños que sufragaron por candidaturas que respetaron la Constitución.



Esta aclaración es pertinente porque aún queda pendiente la definición del Jurado sobre quién asumirá el mandato oficialmente tras estos comicios. Y en esa ponderación de derechos, si es que por fin la quieren hacer de acuerdo a las leyes, valoren a las verdaderas mayorías que han hablado en este proceso electoral sin precedentes marcado por el abuso de las normas favorables a un competidor.



El señor Burneo tiene ahora la oportunidad de demostrar que esa firmeza incluye resolver la contradicción jurídica que su propia institución creó al validar hasta ahora en parte las reelecciones encubiertas. Y solo por hacer memoria, esa advertencia fue elevada por 14 de las organizaciones políticas que participaron de estas elecciones en un pronunciamiento que exigía dirimir sobre el extremo de si un candidato en reelección puede ser investido o no. Aunque, lamentablemente, el precedente que el JNE instaló en estas elecciones alcanza a todos los procesos electorales futuros, salvo que la cámara de diputados decida trabajar en estas correcciones de cara a los próximos.