Nieto, siga avanzando tranquilo, por Mirko Lauer

¿Hacia dónde puede ir Jorge Nieto con su muy buena performance? Si inclina su 11%+ de la primera vuelta en alguna dirección y pierde, sería una catástrofe para el Partido del Buen Gobierno. Pero si se inclina y gana, en cualquiera de las dos direcciones, no será un gran avance, pues lo convertiría en una minoría sin compromiso con el real ganador. De modo que solo le puede ir mejor cuidando su independencia, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora.

Muchos partidos menores van a buscar aliarse con el Nº 1 de su orientación ideológica, o de cualquier otra. Lo cual es, ya lo hemos visto, una forma de desaparecer como partido, sobre todo si no se ha pasado la valla. Sabemos incluso que algún excandidato se está dedicando a acopiar lo que el viento se llevó por todas partes. El más activo es Alfonso López-Chau, dedicado a buscar votos para Roberto Sánchez.

Hace muy poco, López-Chau le pidió a Nieto una reunión, que este rechazó. Entendemos que la idea era exponer los argumentos de Sánchez en la próxima segunda vuelta. Nieto, repetimos, declinó el encuentro. No quiere reunirse con nadie, y menos con los nuevos brokers de la elección de junio. Sus votos van a valer mucho más hacia el final de la campaña. Tampoco gana nada usando intermediarios.

¿Hay otras agrupaciones en la misma encrucijada que la de Nieto? En verdad no, pues a todas les faltan algunos elementos. No obtuvieron suficientes votos. No están ubicadas en el centro político, desde donde se actúa mejor. No tienen un dirigente de nivel aceptable para el electorado más pensante, o ético (hay la excepción de Mesías Guevara). Esto se agrava si no va a haber afiliados en el Congreso.

El ganador de junio va a necesitar a Nieto mucho más entonces que ahora, tanto Fujimori como Sánchez. No solo para redondear una mayoría en las urnas, sino también para proyectar una legitimidad, escasa en ambos lados. Para esto último, Nieto no debe comportarse como la cucarachita Martina, que es lo que sí hace López-Chau.

¿Qué pueden ofrecer los candidatos a sus clientes en tan adelantada fecha? Lo usual: ministerios, contratos, embajadas. Pero, sobre todo, ayuda en las próximas elecciones regionales y municipales. No todo lo podrían cumplir.