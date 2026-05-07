Fotocheck político de abril & mayo, por Mirko Lauer

José María Balcázar. Se enredó con los aviones gringos. Se enredó con sus inasistencias al Consejo de Ministros. Ahora último se ha enredado con sus propios sueldos, el de Palacio y el del Congreso. No es difícil imaginarlo de amigo cercano de Vladimir Cerrón, como se declara, o entregando los US$ 2000 millones de última hora a Petroperú.

Piero Corvetto. No parece tan culpable como quieren los perdedores, ni de la misma manera; incluso algunos le reconocen una actitud casi heroica. Lo que sí parece es que el hombre padece una enorme ineficiencia administrativa. ¿Qué pasó del 2021 a 2026? En cierto modo, la firmeza del JNE lo ha salvado de males peores.

Keiko Fujimori. No se está haciendo cargo del carácter canalla de la segunda vuelta. Como si temiera que una lucha enérgica atizara las brasas del antifujimorismo. Pero su principal papel electoral en junio será el de salvar al Perú de un castillismo recargado. Si introduce la idea, puede ganar. Si no lo logra, le espera su quinta candidatura.

Rafael López Aliaga. Cree que una nueva elección en Lima lo salvará de la derrota que ya lleva puesta. Luego de insultar calumniosamente al JNE y a la ONPE, ahora se dedica a tocarles la puerta. A todos sus colegas derrotados. También los que no pasaron la valla quieren las elecciones llamadas complementarias. Una mano lava a la otra.

Jorge Nieto. Está tácticamente mudo, pero todavía tiene cosas que decir en la siguiente vuelta. FOZ le recomienda a Fujimori acercarse a él, y tiene razón. Sus votos en el Senado van a ser valiosos. Además, su partido puede funcionar como un catalizador del centro político.

Renzo Reggiardo. Ha potenciado su papel de piquichón, al poner a la Municipalidad de Lima al servicio de Rafael López Aliaga, con su vehemente pedido de unas ilegales elecciones complementarias. ¿Qué está buscando? ¿Que este rabo de Congreso en semanas logre establecer la reelección de los alcaldes?

Roberto Sánchez. Repartiendo puñaladas por la espalda a diestra y siniestra. Unas son contra Antauro Humala, otras contra los votantes que crean en ese distanciamiento. Ahora está vendiendo una imagen de un mesías castillista que trae grandes sombreros para todos; pero eso también será un engaño. Sobre el golpe de Estado (el de Castillo, no el suyo) no dice nada.