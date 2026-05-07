El saldo del pacto corrupto

El Perú llega a la segunda vuelta con 8 millones 828 mil peruanos viviendo en pobreza monetaria. Además, de acuerdo con el INEI se registró una reducción de la pobreza de 27,6% a 25,7%. Desde algunas lecturas, esta cifra es presentada como una señal de recuperación económica. Sin embargo, el dato completo revela otra realidad: el país sigue siendo más pobre que antes de la pandemia y mantiene a millones de ciudadanos atrapados en incertidumbre económica permanente.

Porque el problema peruano no termina en esos 8,8 millones de pobres. El propio INEI reconoce que otro 32,8% de la población pertenece al grupo de “no pobres vulnerables”: ciudadanos que lograron superar apenas el umbral estadístico de pobreza, pero que sobreviven sin ahorros y sin protección frente a cualquier crisis.

Ello significa que el 58,5% del país vive entre pobreza y vulnerabilidad económica que, en pocas palabras, significa que más de la mitad del Perú sobrevive al día. Y este es el verdadero saldo social del pacto corrupto que durante años convirtió el Estado en botín. Lo que hay en el fondo es que pese a que las condiciones económicas mundiales para que los niveles de crecimiento en el país sean mayores, nuestra economía ha permanecido casi en piloto automático mientras los operadores del pacto parlamentario priorizaban contrarreformas y el desfalco del erario nacional.

La pandemia dejó una evidencia brutal, en la cual millones de familias consideradas “no pobres” vivían, en realidad, a una enfermedad o a un despido de volver a caer en pobreza. Bastaron semanas de paralización económica para que el país colapsara.

Mientras tanto, el Congreso dedicó los últimos años a destruir instituciones y utilizar el Estado como plataforma de intereses particulares. Ese divorcio con la realidad cotidiana explica buena parte del rechazo ciudadano hacia las instituciones públicas, ya que, en el día a día, enfrenta hospitales y transportes públicos colapsados, y salarios incapaces de sostener una vida digna.

La segunda vuelta ocurre precisamente sobre esa fractura que sigue vigente y que tanto quien gobierne desde la Presidencia, como quienes legislan, deberán tener muy en cuenta.

El verdadero debate nacional no puede reducirse a discursos de miedo y propuestas imposibles de llevar a cabo. La discusión de fondo debe centrarse en el país que deja este colapso del poder enquistado en el Congreso.

En ese sentido, vale tener la plena conciencia de que los peruanos no enfrentan únicamente una crisis económica. Pero aún, tienen al frente el agotamiento de un modelo que sigue normalizando la exclusión a partir de la administración de la precariedad.