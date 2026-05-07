F-16, con F de pájaro frutero, por Mirko Lauer

Hace ya varios días titulé una de estas columnas “¿A quién van a atacar estos F-16?”. Mi idea en ese momento apuntaba al poco sentido de esa compra, en lo que todavía parece un cielo despejado en la geopolítica de la región. Pero ese tipo de avión no siempre ataca; a veces solo disuade o amenaza.

Otra idea detrás de la pregunta es que los militares siempre quieren más y mejores equipos en aire, mar y tierra; sobre todo ahora que todavía queda dinero en las arcas fiscales peruanas. Como que la compra de costosos aviones caza-bombarderos es una ceremonia recurrente, en la que siempre se dicen las mismas cosas.

Pero quizás la idea de comprar estos F-16 ahora no es tan automática, ni tan inocente. Los mercaderes de armas han visto nuestras jugosas reservas y ofrecido una ganga que no va a repetirse, y sobre todo no a un precio tan bajo, como dice el embajador de Washington en Lima. Estamos seguros de que hay otras armas que faltan comprar.

Quizás la conflictividad entre Ecuador y Colombia, o nuestros roces amazónicos con este último país, han sido alicientes para la compra. Pero se nos dice que la decisión no es de ayer, ni estos aviones son para mañana. Se ofrece entrega para el 2029 o 2030; aunque las comisiones suelen ser adelantadas (am I right?).

Todos en la zona andina de América Latina quieren armarse mejor de lo que están. Chile, por ejemplo, está en la exclusiva cola para el temible F-35, que no lo tiene nadie en la región. ¿Estamos compitiendo con eso? Más peligrosos formalmente son los aviones Gripen suecos, que Brasil fabrica en cantidades.

Estos aviones tan rápidos y caros siempre son piedra de escándalo. Allí están los Mirage franceses comprados hace 40 años, y los MiG-29 y Sukhoi-25 rusos comprados por Alberto Fujimori en el contexto del conflicto con Ecuador, que perdimos. Con su pequeña falsedad respecto de la compra de los F-16, José María Balcázar se ha chancado un dedito más.

¿Quién le dijo qué decir y en qué momento? Una respuesta a eso ayudaría a entender por qué renunció el canciller Hugo de Zela. Que Balcázar cuide bien a Carlos Pareja. Lo puede perder en cualquier momento.