¿Existe un verdadero Sánchez?, por Mirko Lauer

¿Cómo es la cosa con Roberto Sánchez? En realidad hay varias cosas. No hay duda de que es un heredero de Pedro Castillo, con sombrerón, parientes y todo. Pero sus defensores plantean que no es lo mismo, y apuntan hacia la diferencia entre un maestro rural y un psicólogo urbano. Pero no se le conocen mayores méritos.

Desde hace cierto tiempo se sabe que es socio de Antauro Humala. Pero ahora, en las inmediaciones de la segunda vuelta, le ha dado un giro a la relación. El popular asesino de Andahuaylas ya no es socio político de Juntos por el Perú, sino un “compañero de campaña”. Tampoco va a ser ministro del Interior, como se ofreció en algún momento de entusiasmo.

Por lo pronto, sabemos que lo que Sánchez hace bien es acomodarse. Usó el sombrero como plataforma de lanzamiento, al grado de prometer su indulto desde la presidencia. Ahora el castillismo se le está enfriando. En general, el Sánchez radical se está destiñendo de a poquitos, buscando separar a Keiko Fujimori de sus votos, pero sin perder su propio capital político en el sur andino.

Quizás no es exagerado decir que no hay relación alguna entre el Sánchez de la primera vuelta y lo que son sus planes si llega a la presidencia. En esa muy probable inconsecuencia es una viva imagen de la trayectoria de Castillo. Este último se presentó como mucho más radical de lo que resultó después. La capacidad de bloqueo de la derecha no es desdeñable.

¿Tiene cintura Sánchez? Ahora está ofreciendo un nuevo plan de gobierno, sombras del cambio de posición que llevó a Ollanta Humala a la victoria. El viejo plan de gobierno tenía simpatías por la socialdemocracia. Este nuevo plan ofrecido no se va a atrever a evocar al castrismo o al chavismo. ¿Cuándo piensa presentarlo?

¿Por qué Castillo le ganó a Fujimori en el 2021? Por dos cosas: el antifujimorismo y porque no se sabía quién ni cómo era Castillo. Es por eso que Sánchez mantiene sus cartas bien pegadas al pecho; Fuerza Popular no se está tomando la molestia de difundirlas. El pueblo ha votado con la vista clavada en un sombrero chotano.

Ya se lo quitará cuando empiece a incomodarlo.