José María Balcázar afirma que los aviones F-16 fueron comprados a dedo a EE. UU., es decir, sin licitación. Su primer ministro, Luis Arroyo, dice que la compra ha seguido todos los trámites regulares. Ya debería estar renunciando. ¿Va a haber investigación? En todo caso, esta todavía no ha comenzado, salvo en el periodismo investigativo de un par de diarios.

¿Cuándo y por qué vía se enteró Balcázar de esa compra? ¿Tenía alguna manera de impedirla? ¿Lo intentó? ¿Todavía puede hacerlo? Afirma que el próximo gobierno podría revertir esa compra. ¿Tres meses por delante no le bastarían para hacerlo él mismo? ¿Qué dice el silencio de los ministros que renunciaron? ¿El embajador Bernie Navarro tiene alguna opinión que dar?

El planteamiento de Arroyo, un general retirado del Ejército, es que la adquisición de los aviones se ha realizado en perfecto orden, pero hasta el momento no aporta detalles que aclaren el panorama. Lo que sí ha hecho es desmentir la posición de Balcázar frente al tema, por lo que queda como un mentiroso, en el mejor de los casos, o un calumniador.

La compra está rodeada de preguntas y, por tanto, de hipótesis orientadas hacia denuncias de carácter delictivo (YouTube está repleto de ellas). Una primera pregunta es: si el proceso de selección de la marca duró tanto tiempo y fue tan cuidadoso como dicen sus defensores, ¿por qué elegir el turbulento periodo electoral para concretar las cosas y anunciarlas a la población?

Para el gobierno que viene, la compra es una papa caliente. Aun si fue formal, está condenada a enlodar a los militares por un buen tiempo. Si fue irregular, como sostiene Balcázar, obligará a los recién llegados al poder a recorrer los corredores de la justicia por un buen tiempo. A todo esto, es preciso añadir la defensa de sus intereses por parte de la empresa estadounidense Lockheed.

Lo que en un primer momento parecía un pequeño capítulo de la pugna Beijing-Washington en el mundo va camino de ser un mero chanchullo tropical de los que propicia el negocio del armamento. Una primera impresión es que José Jerí puede terminar en la ya larga lista de expresidentes presos de este país.

Estos aviones pueden terminar en Medio Oriente antes de participar en su próximo circo volador en el Perú.



