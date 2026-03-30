La responsabilidad democrática de los miembros de mesa

Cada elección moviliza por un lado candidatos, campañas y debates públicos. Por otro lado, y en el centro del proceso electoral se encuentra la ciudadanía: la que vota y la que asume el rol de miembro de mesa.

Es desde ese lugar de la demanda electoral en el Perú que, a pocos días de una nueva jornada electoral organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), surge una oportunidad clara para fortalecer la democracia desde la acción directa de los ciudadanos.

El servicio como miembro de mesa representa una de las formas más concretas de participación cívica. Quien ocupa ese puesto resguarda el voto y cuida el orden del proceso para que los resultados reflejen con fidelidad la voluntad popular. Cada mesa de votación se convierte así en un espacio donde la democracia se practica de manera responsable y transparente.

Hoy, quienes han sido seleccionados como miembros de mesa poseen un papel decisivo. Su participación activa eleva la confianza pública en las elecciones y asegura un desarrollo ordenado de la jornada electoral. La capacitación ofrece herramientas claras para cumplir esta labor con seguridad y eficacia. Por ello, resulta fundamental que los ciudadanos convocados asistan a las jornadas de formación y aprovechen también las plataformas disponibles.

Es una alerta la cifra de ausencias en las capacitaciones para cumplir con esta tarea. Es menester republicano recordar que capacitarse fortalece el proceso electoral desde su base.

El país vive un momento político complejo. En este contexto, los miembros de mesa pueden convertirse en protagonistas de una jornada electoral ejemplar contra los que buscan un proceso con mediación ciudadana debilitada.

El Estado ha desplegado jornadas de capacitación, herramientas tecnológicas y espacios de orientación ciudadana para acompañar esta tarea. Estas iniciativas abren una oportunidad para que cada miembro de mesa llegue al día de la votación con preparación y confianza.

La democracia crece con acciones concretas. Asistir a la capacitación, cumplir el rol asignado y participar activamente en la jornada electoral representa una contribución directa al desarrollo del país