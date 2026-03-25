Lecciones chapinas, por Carlos Santibáñez

En los últimos años Guatemala ha vivido una tensión política comparable con lo que vive el Perú y los resultados de sus últimas elecciones nos pueden servir de referencia (e inspiración).

Desde el 2016 (mismo año en que inició nuestra zozobra política) se formó en el país centroamericano una coalición de partidos, medios y grupos influyentes para detener investigaciones que los afectaban. Sus investigaciones identificaron casos de corrupción vinculados a economías ilegales y cooptación del poder público. Esa coalición fue bautizada en la opinión pública como 'el pacto de corruptos' y desde el Congreso logró socavar instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia.

En el 2023, Guatemala tuvo elecciones generales, siendo las representantes de dicho pacto quienes encabezaban las encuestas. Por un lado, Sandra Torres representaba la derecha populista y, por otro, Zury Ríos, la derecha ultraconservadora. Por cierto, Ríos es hija del ex dictador guatemalteco Ríos Montt y prometía imponer orden, un perfil de candidata que acá nos es familiar. Los candidatos ajenos al pacto que descollaban eran excluidos de la contienda, para limitar la demanda de cambio de la población.

Poco antes de la primera vuelta, emergió rápidamente Bernardo Arévalo. El candidato del Movimiento Semilla no era parte del pacto dominante y su surgimiento se volvió una amenaza para ellos. Su discurso tenía contenido y su estilo era frontal pero alturado, consecuencia de su amplia formación académica, su experiencia política y su historia familiar. Emergió gracias a los jóvenes y por medio de tiktok, para luego ser bien recibido por la población en general.

En el Perú podría estar sucediendo algo similar con Jorge Nieto, cuya candidatura cala en los jóvenes y se ha disparado en redes sociales. En nuestro país, la coalición que maneja el Congreso ha sido bautizada como 'el pacto mafioso' y los líderes de sus partidos encabezan las encuestas. Sin embargo, a pocos días de las elecciones está surgiendo esta alternativa con un estilo que contrasta fuertemente con lo que hemos visto los últimos años.

Las intervenciones de Jorge Nieto, sociólogo como Arévalo, son celebradas en redes sociales y contrastan con el verbo limitado de los punteros en las encuestas. Además, su línea política y su apuesta por las buenas formas amenazan a los partidos del pacto mafioso, tanto a su poder como al estilo destructivo de hacer política que han implantado en el país.

Nieto tiene pendiente viajar por las regiones en estos escasos días de campaña, algo que Arévalo sí hizo denodadamente por el complicado territorio guatemalteco. Si la organización de su partido responde al nivel de exigencia que el país le plantea, podrán convertir el hastío hacia la política prebendaria en una visión optimista para el Perú.