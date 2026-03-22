Yo voto por #Elquemáslosjoda, por Maritza Espinoza

Supongamos, avisado lector, que usted ya analizó a profundidad el gigantesco paquetón de candidatos en carrera hacia las próximas elecciones de abril y que, sin titubear, ya descartó a todos los impresentables del pacto mafioso. Es decir, a los que pertenecen a los partidos que integran el actual congreso y que han sido amontonados todos bajo el lema de #Porestosno. Hasta ahí, todo muy fácil.

Supongamos también que, a estas alturas, ya ha revisado al resto de aspirantes que, por lo menos en apariencia, no pertenecen a ese pacto y que ya detectó -y, obviamente, descartó- a algunos de sus gallos de tapada, como el indescriptible Wolfgang Grozo, quien repuntó levemente en algunas encuestas recientes, pero, ¡oh, milagro!, no recibió ni una milésima parte de los virulentos ataques que sufre, por ejemplo, Alfonso López Chau de parte de Willax, Expreso, El Comercio y los otros medios afines a la coalición mafiosa.

Ahora, supongamos que, después de descartar a los últimos estropajos del paquete -caimanes políticos, oportunistas, incompetentes, matones y sospechosos de delitos diversos-, se queda con algunos candidatos que podrían pasar por un mínimo test de decencia. Ojo, nadie está pidiendo que sean unos alados arcángeles del Señor, pero que, comparados con los del pacto, tengan por lo menos una trayectoria medianamente digna, modales democráticos, propuestas razonables y probidad en el manejo de los dineros del estado.

Si nos queremos poner quisquillosos, el filtro definitivo sería votar solamente por aquellos que, además de todo lo anterior, estén sufriendo los ataques más virulentos de los medios de la derecha y de las hordas de troles que pagan los candidatos del pacto, incluida La Pestilencia y afines. Es decir, votar #Porelquemáslosjoda. ¿Nombres? Varios: el ya mencionado López Chau, Jorge Nieto Montesinos, Rafael Belaúnde, entre otros que ya han recibido el honor de ser cuando menos terruqueados por los susodichos.

Bien. Hasta ahí, podríamos estar de acuerdo en que hay candidatos por los que vale la pena votar en primera vuelta. El problema es que, al estar tan atomizados, se corra el riesgo de que los de la alianza mafiosa, cuyos partidos tienen símbolos de mayor recordación, pasen la valla con las justas y terminen obteniendo bancadas que, aunque pequeñas, se reagrupen desde el Congreso y vuelvan a armar la versión 2.0 de la pandilla que ha gobernado todos estos años y el país vuelva al mismo caos nauseabundo en el que nos han sumido.

Entonces, ¿cuál sería la salida ante ese panorama escalofriante? En las redes y los medios independientes corren soluciones de todo tipo, desde votar en blanco o nulo -lo que siempre eleva el voto válido para quienes van primeros-, hasta votar cada uno por el candidato que prefiera y, luego, apoyar en segunda vuelta a cualquier panetón que se enfrente a Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, los dos candidatos del pacto que van primeros en las encuestas. La movida es riesgosísima porque entonces ya será tarde: el Congreso estará armado, el pacto consolidado y quien sea elegido presidente será presa fácil de la vacancia exprés que este congreso ha aprobado mientras, por su parte, no podrá disolverlos a ellos bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, hay una estrategia para aguarles la sopa, pero tiene que pasar por una coordinación milimétrica del electorado que busca adecentar la política y es ir evaluando a los candidatos de perfil aceptable, pero esperar hasta el lunes 30 de marzo, la fecha en la que vence el plazo para publicar encuestas y, con estas en la mano, votar en bloque por aquel que vaya primero, aunque no sea nuestra primera opción. Es más urgente que nunca que el nuevo presidente tenga mayoría en el Congreso, especialmente en el Senado. Y no es imposible. Ha ocurrido antes: tuvieron mayoría Alan García, Alberto Fujimori y Ollanta Humala. Por eso pudieron gobernar con cierta holgura (demasiada en el caso de Fujimori) y terminar sus períodos con tranquilidad, un lujo que no conocemos desde el 2016.

No es el momento de sectarismos. El candidato que pase todos estos filtros puede ser uno de derecha o de izquierda democrática y, en este momento, no podemos predecir con exactitud cuál será, puesto que las cifras de las encuestas en nuestro país se mueven enloquecidamente hasta la víspera misma de la elección. No olvidemos que Pedro Castillo, el último outsider electoral, comenzó a ser percibido en los sondeos justo en el primer debate presidencial.

Además, sabemos que la ultraderecha, fiel a sus pulsiones, nos facilitará la tarea, porque bastará que un candidato que no sea de su gusto levante cabeza para que le caigan con todas las hachas afiladas. Ocurrió el 2016 con varios candidatos: Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Alfredo Barnechea y hasta el mismísimo César Acuña, hoy feliz miembro del pacto y con expectante lugar en las últimas encuestas.

Será en ese momento que, con las cifras en la mano, decidamos quién será el futuro presidente y, también, la conformación de un parlamento que le facilite la vida. Cuando lo tengamos seguro, habrá que hacer campaña por él y difundir la consigna por todos los rincones del país. De paso, conseguir alguna entusiasta que le toque los tesoros de la familia y lo catapulte a la popularidad, como ocurrió con PPK.