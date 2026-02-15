Relación estratégica con China: esencial para la estabilidad y desarrollo del país, por Diego García-Sayán

Menciono solo un ejemplo en cuyo desarrollo tuve algo que ver. Pues como canciller conseguí en Beijing el 2002, en tratos con el entonces canciller Tang de China, la autorización para exportar productos agropecuarios a nuestro gran socio y amigo asiático.

Los resultados están a la vista, las exportaciones agropecuarias a China no cesan de crecer desde ese entonces. Son crecientes en volumen. Este boom agroexportador impulsó la creación acelerada de empleo.

En octubre de 2025, los empleos directos vinculados a exportaciones representaron el 32,7% del total formal en Perú. ¡Récord histórico! Que no cayó del cielo sino de políticas de Estado concretas y de una inversión privada vigorizada a partir de ello.

“Boom” agroexportador

El sector agroexportador peruano mantuvo – al cerrar el 2025- una dinámica positiva extraordinaria. Reafirmando su rol como uno de los principales motores de generación de empresas y valor agregado en la economía nacional. Más de 12 mil millones de exportaciones agropecuarias el 2025. ¡Récord histórico!

De acuerdo con estimaciones de la consultora Fresh Fruit, a lo largo del 2025 más de 2.680 compañías participaron en el comercio exterior agrícola peruano, casi 100 empresas más que en el 2024. La mayor parte con un destino (abierto el 2002): la República Popular China. Todo, generando gran movimiento económico en el Perú y mucha generación de empleo.

A diferencia de otros sectores primarios, donde el desempeño está fuertemente determinado por los precios internacionales, el agroexportador peruano mostró hacia el cierre del año una mayor resiliencia, apoyado en la diversificación de productos, mercados y tamaños empresariales. Si bien en varios cultivos persistió cierta presión a la baja en los precios, el volumen exportado y la amplitud de la base exportadora permitieron sostener el crecimiento del sector.

En el 2025, Fresh Fruit clasificó a las empresas agroexportadoras de acuerdo con su valor exportado, lo que permitió realizar un seguimiento más preciso de su desempeño y evolución a lo largo del año.

Las exportaciones agrícolas a China se centran en productos de alto valor y de generación de empleo como arándanos, paltas y uvas, que dominan la canasta peruana. China sigue siendo un mercado clave y creciente para alimentos saludables: socio clave en comercio, inversión, infraestructura y ciencia. Fuimos los primeros en América Latina en formalizar vínculos. Firma del Tratado de Tientsin (1874).

Es crucial mantener una política de Estado separada de las batallas políticas internas. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe actuar con prudencia y continuidad, reafirmando compromisos comerciales y de inversión mediante acuerdos claros: transparencia contractual, cláusulas de transferencia tecnológica y garantías ambientales y laborales. Todo eso es posible.