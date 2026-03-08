Quiero morir en el Perú, por Jorge Bruce

En el desolador panorama de la situación política del país, dominada por los designios de un Pacto Corrupto que pretende perpetuarse en el poder para continuar su labor de rapiña y demolición del Estado de Derecho, necesitamos con urgencia encontrar algo a lo que aferrarnos para no sumirnos en la depresión. A veces sucede que la luz de la esperanza surge en los lugares y personas más inesperados. El excelente podcast 'Radio Ambulante', dirigido por el escritor peruano-norteamericano Daniel Alarcón, ha difundido un episodio que cumple a cabalidad esa promesa, esa posibilidad. Se titula 'La insoportable levedad de ser peruano' y está disponible para todos.

En la canción Anthem (himno) de Leonard Cohen aparece la célebre frase:

There is a crack, a crack in everything,

That’s how the light gets in

(Hay una grieta, una grieta en todo,

Así es como entra la luz)

La grieta por donde entra la luz en el desesperante caso peruano, provino de Bernardo, un jesuita francés de 90 años, quien vive hace más de treinta en el Perú. Su mayor deseo, antes de morir, era nacionalizarse peruano: “No tiene sentido volver a Francia, le explica en la entrevista a Daniel Alarcón. (…) Este país me fascina por su complejidad, su dificultad y por su belleza.” Explica cómo reaccionaba la gente cuando les contaba que a su edad quería ser peruano (lo que ya era en su alma pero no en su documento de identidad). La gente sonreía con alegría, pero, aventura Bernardo, no querían decirle que era un “peruano bamba”.

La palabra “aventura” aparece en el diálogo con el escritor y podcaster. El Perú, cuya cultura describe como “amplia” es una aventura que enriqueció su vida de una manera inimaginable. Pero antes de continuar, es preciso mencionar la anécdota de cómo se preparó para el examen de conocimientos para poder nacionalizarse. Era un examen de historia y cultura peruanas. Tomó clases durante horas con el historiador Bedford Betalleluz Meneses, quien asumió la tarea con humildad, pues Bernardo tiene una sofisticada preparación intelectual: “El podía ser mi maestro y yo el alumno.” Pasaron horas juntos, hasta que Bernardo dio su examen. Cuando volvieron a verse, Bedford cuenta que el jesuita estaba frustrado.

“¿Qué pasó? ¿Por qué estás frustrado?” le preguntó el profesor al alumno. A lo cual Bernardo respondió que se había preparado exhaustivamente para responder preguntas sobre la República Aristocrática o la cultura Chavín. Pero lo que le preguntaron era de este rango: “¿Cómo se llamaba el emperador del Tahuantinsuyo? ¿Cuál es el lago que se encuentra frente a Puno?” El Inca o el Titicaca, eran, como dice Alarcón, preguntas de primaria para alguien que se había preparado para un doctorado sobre la Historia del Perú.

Pero ya podía sacar su DNI y su pasaporte peruanos, lo cual le hacía una gran ilusión. Ahora ya podía morir como peruano en el Perú. No quiero espoilear el extraordinario episodio de 'Radio Ambulante'. Lo que sí me gustaría es que se animen a escucharlo y sientan, como me ha ocurrido a mí, que cuando todo parece perdido algo, alguien, te recuerda por qué vale la pena seguir luchando para rescatar a nuestro país del Pacto Corrupto, de cuyas garras resulta tan difícil liberarse.

Debo admitir que para un ateo como yo es desconcertante, a la par que fascinante, descubrir que el otro ejemplo de alguien que eligió al Perú como su patria, también es sacerdote. El podcast alude a este caso: el Papa León XIV. La periodista Paola Ugaz, quien junto a Pedro Salinas combatió durante años contra la secta del Sodalicio, estaba ese día en el Vaticano, cuando salió el humo blanco. La indescriptible emoción que narra, cuando se abrazaban llorando con Pedro, es porque ambos sabían el significado del nombramiento de Robert Prevost en ese cónclave de cardenales. Él los había apoyado decisivamente en su lucha desigual. El discurso inaugural del nuevo pontífice fue en italiano por protocolo y en castellano por elección. No en inglés. Pues su identificación más profunda no es con Chicago, donde nació, sino con Chiclayo, donde encontró el sentido de su vocación: “Mi querida diócesis de Chiclayo.” O más coloquialmente, cuando desfilaron los fieles delante del balcón del Vaticano, mientras el Papa saludaba a gente de todo el mundo. Cuando pasó un grupo y le gritó: ¡Somos de Chiclayo!” El Vicario de Cristo respondió: ¡Habla!”

Daniel Alarcón, cuyos padres son peruanos (conocí a su padre, un destacado psiquiatra), emigró con ellos, cuando era niño, a los EE. UU. Ha experimentado en carne propia la experiencia del migrante. Es palpable su emoción cuando conversa con Bernardo y contrasta su nacionalismo inclusivo y elegido, con el excluyente y a menudo plagado de odio, que hoy se observa a lo largo del mundo. También ante esa tendencia segregacionista y humillante, la experiencia de estos dos curas identificados con lo mejor del Perú y su gente, es un bálsamo del cual no veo por qué deberíamos prescindir.

Más bien les garantizo que cuando hayan escuchado 'La insoportable levedad de ser peruano', con su guiño a la gran novela de Milan Kundera, les resultará más llevadera la idea de creer que se puede salir de este páramo lúgubre y sombrío en el que estamos sobreviviendo; unos de manera figurada y otros de manera literal. Mientras millones de compatriotas sueñan con irse -y están en su perfecto derecho tanto de soñar como de hacerlo- hay quienes nos recuerdan que no solo vivimos en la putrefacción de la política, las mafias y la inseguridad. Hay grietas pero por ahí entra la luz.