Trabajando sí, trabajando y no le pagan:Los trabajadores familiares no remunerados, por Javier Herrera

“Duerme, duerme negrito que tu mamá está en el campo trabajando sí, trabajando y no le pagan”. Esta es parte de la letra de la famosa canción del cantante argentino Atahualpa Yupanqui que se aplica muy bien a la situación de buena parte de las mujeres trabajadoras.

Aquí no hablaremos del trabajo forzoso, una de las formas contemporáneas de esclavitud que afecta personas particularmente vulnerables en zonas alejadas y de poco control del estado o en las ciudades en donde muchas mujeres son víctimas de la explotación sexual por parte de mafias organizada. Según el Ministerio de trabajo, en los últimos 5 años se recibieron 400 denuncias de explotación laboral, la punta del iceberg dada la alta tasa de no denuncia. El trabajo no remunerado al cual nos referimos aquí es el que ocurre al interior del hogar. Precisemos que existe dos tipos de trabajo familiar no remunerado.

El invisible, que atañe a las tareas domésticas (cocina, cuidado de menores y de adultos mayores, limpieza de la vivienda, etc.) no reconocido por la sociedad y que, cuando está desigualmente distribuido, impacta negativamente sobre la inserción profesional y desarrollo personal de las mujeres. Las brechas en la carga doméstica entre hombres y mujeres son abismales. En 2024, según la encuesta de uso del tiempo (ENUT) del INEI, las mujeres dedican 5.07 horas semanales al trabajo doméstico mientras que los hombres tan solo 2.09 horas. En su Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico de 2016, el INEI estima que el trabajo doméstico de las mujeres contribuye al 14.1% del PBI total de la economía y el de los hombres en 6.3%.

El trabajo doméstico no remunerado visible ocurre cuando el miembro del hogar desempeña una actividad económica, de producción de bienes y servicios en el negocio familiar o dirigido por otro familiar, dentro o fuera del hogar y no perciben ninguna remuneración regular en forma de sueldos o salarios por el trabajo realizado, pero podrían percibir remuneraciones en especie o en efectivo de manera irregular en función de los resultados de su trabajo. Dichos trabajadores no reciben remuneración regular a pesar de que con su trabajo si contribuyen a generar ingresos del negocio familiar. En 2024, según la EPEN apenas uno de cada diez (11.8%) recibe tan solo propinas, lo que explica que nueve de cada diez (92.7%) sea un trabajador pobre. La proporción de trabajadores familiares mujeres es mayor que la de hombres (16.5% vs. 9.1%) y en el área rural es tres veces mayor que en las ciudades (18.1% vs. 5.6%), ahondando las disparidades de género ya presentes entre los que si reciben una remuneración por su trabajo.

Hay varias razones de porqué interesarse a estos trabajadores. En primer lugar, por razones de equidad. “Todo trabajo merece una recompensa”. Contribuir al valor agregado sin recibir compensación alguna es un factor desigualdad de mayor alcance que las disparidades de los ingresos. La segunda razón tiene que ver con sus consecuencias para la persona. Diferentes estudios han mostrado que la falta de independencia financiera de las mujeres está asociada a una mayor incidencia de la violencia de pareja, a una menor autonomía en las decisiones sobre los recursos del hogar y en el uso de tiempo fuera del hogar.

Otro motivo de interés es que pasamos por alto el hecho que el incremento de los trabajadores familiares no remunerados puede reflejar un deterioro del mercado laboral en donde trabajadores asalariados o independientes se ven obligados a “replegarse” al negocio familiar. También es un reflejo de la baja productividad del negocio, incapaz de generar suficiente valor agregado para remunerar a todos sus trabajadores. En contextos como Perú (agricultura familiar, micro emprendimientos, economía informal), muchos hogares dependen de este tipo de trabajo. El recurso al trabajo de miembros del hogar permite a los negocios precarios de mantenerse a flote y afrontar la competencia en un mercado atomizado y con bajos costos de entrada. Finalmente, es un reflejo de la precariedad laboral pues están fuera del sistema de protección laboral, no tienen contrato, ni garantías sobre sus derechos laborales y no podrán beneficiar de una pensión de jubilación.

¿Quiénes son los trabajadores familiares no remunerados?

Según la EPEN 2024, uno de cada diez (9.1%) trabajadores ocupados son trabajadores familiares no remunerados (TFNR); dos tercios de los cuales (64%) son mujeres. Uno de cada cuatro (24%) trabajadores rurales no recibe remuneración, proporción cinco veces mayor que en el caso de los urbanos (5.5%). Los hijos, el cónyuge o compañera(o) representan, respectivamente 33.9% y 47.9% del total, es decir ocho de cada diez, mientras que los jefes del hogar representan uno de cada diez (11.4%) de los TFNR. La agricultura con más de la mitad (59.2%) y el comercio con casi un cuarto (23.7%), concentran el grueso de dichos trabajadores.

La caída en la pobreza extrema rural en los últimas 20 años ha sido acompañada por una fuerte caída en la proporción de TFNR. Luego de un pico en 2020 durante la pandemia, con el fin del confinamiento en 2020 se redujo el número de TFNR, muchos de ellos pasaron a engrosar las filas de los trabajadores informales independientes. La caída generalizada de los últimos 4 años está reflejando una mejora relativa, pero insuficiente, del mercado laboral que refleja una transición hacia empleos informales de baja productividad y no hacia empleo adecuado. Se mantiene una inserción precaria en el mercado laboral, en particular para las mujeres que deben soportar la doble carga de trabajo doméstico y trabajo informal remunerado y trabajo no remunerado en los negocios familiares.

Considerando simultáneamente todas las características de los trabajadores TFNR, se observa que ser mujer multiplica por 2.4 la probabilidad de pertenecer a este grupo. Asimismo, un menor nivel educativo —y, por tanto, un menor costo de oportunidad de trabajar en el negocio familiar— incrementa dicha probabilidad: quienes cuentan con educación primaria o solo secundaria tienen 1.7 veces más probabilidad de ser TFNR que quienes alcanzaron educación superior. Tener lengua materna nativa eleva la probabilidad de ser TFNR en 1.15 veces respecto de quienes tienen como lengua materna el castellano. El factor étnico también resulta relevante: la población de origen nativo presenta una probabilidad 1.28 veces mayor que la de los mestizos, mientras que los blancos y mulatos muestran entre 10% y 28% menos probabilidad de ser TFNR en comparación con este último grupo. En cuanto al sector de actividad, la agricultura y el comercio aparecen fuertemente asociados al TFNR, con probabilidades 9 y 2.2 veces mayores, respectivamente, que en la manufactura. Finalmente, los trabajadores que pertenecen a hogares en extrema pobreza o en pobreza no extrema presentan una mayor probabilidad de trabajar sin remuneración en el negocio familiar.

Se requieren políticas de formalización y acceso a protección social (salud y pensiones) adaptadas a la economía familiar e informal. Es clave fortalecer servicios de cuidado para reducir brechas de género y promover la inserción laboral femenina. Asimismo, deben impulsarse programas de capacitación y mejora de productividad en agricultura familiar y micro emprendimientos con enfoque territorial y de género.