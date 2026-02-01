¿Sabes cómo desarrollar habilidades?, por Verónica Vargas

En una sesión, se preguntó a los participantes si habían estudiado matemática, lenguaje o ciencias. Todos asintieron. Luego, se les preguntó si alguna vez habían estudiado empatía o adaptabilidad. Nadie respondió. Diversos reportes sobre el futuro del trabajo señalan que las habilidades más necesarias serán humanas: resiliencia, flexibilidad, empatía, liderazgo e influencia social. Sin embargo, el sistema educativo tradicional se centró en disciplinas técnicas y dejó de lado estas capacidades esenciales.

¿Cómo aprendimos entonces a ser resilientes o empáticos? La mayoría desarrolló estas habilidades de manera casual, a partir de experiencias personales, errores, relaciones significativas o desafíos inesperados. Durante mucho tiempo pudimos permitir que este aprendizaje “fluya”, pero hoy el contexto es distinto: la competencia laboral es mayor, los desafíos son más complejos y el mundo cambia con mayor rapidez. Necesitamos desarrollar estas habilidades pronto y de forma consciente.

La buena noticia es que el cerebro es flexible, pero requiere intención, enfoque y disciplina para construir nuevas conexiones. Las habilidades humanas no son talentos innatos, ni un solo curso que se lleva antes de liderar un equipo, ni un proceso de coaching aislado. Son un camino continuo y no estructurado.

Desarrollarlas requiere intención: la decisión de hacerse cargo del propio aprendizaje y reservar tiempo real para ello. Habrá etapas incómodas que harán dudar, pero forman parte del proceso. También requiere enfoque: no basta saber en abstracto qué es liderazgo o flexibilidad; necesitamos definir qué comportamientos concretos queremos cambiar. Puede tratarse de escuchar puntos de vista distintos sin irritarnos, abordar conversaciones difíciles en lugar de evitarlas o consultar a nuestro equipo antes de decidir. Para identificar qué trabajar, podemos recurrir a la retroalimentación del trabajo y de la vida personal, observar conductas que nos generan problemas o apoyarnos en pruebas de personalidad que orienten el diagnóstico.

Finalmente, requiere disciplina. El aprendizaje no es lineal: habrá avances y retrocesos. Sostener el camino implica reflexionar con frecuencia para recordar por qué queremos cambiar y qué impacto tendrá en nosotros y en quienes nos rodean. Esa claridad funciona como ancla en momentos de duda.

Las personas cambiamos cuando sentimos suficiente tensión: cuando las pérdidas de no cambiar superan a las de transformarnos. Un resultado médico, una crisis familiar o un despido pueden ser detonantes. Como plantea Ronald Heifetz, la tensión es necesaria para avanzar, pero debe equilibrarse con espacios de contención que eviten el desgaste extremo.

Desarrollar habilidades humanas es clave para la empleabilidad, pero también para la salud mental. Son pocos los espacios intencionados en los que los adultos podemos detenernos a revisar cómo estamos viviendo, qué vínculos estamos construyendo o cómo enfrentamos la adversidad.

Prepararte con intención, enfoque y disciplina fortalecerá las habilidades que marcarán la diferencia en tu vida profesional y contribuirá al bienestar tuyo y de quienes te rodean.