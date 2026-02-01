Creer o no creer… He ahí el dilema, por Gonzalo Marroquín

Hace más de cuatro décadas hubo un antecedente que podríamos decir fue una especie de alerta que anticipaba lo que hoy estamos viviendo. En 1982, la prestigiosa revista National Geogrphic publicó en su portada una fotografía “ajustada” de las pirámides de Giza. El fotógrafo alteró la foto para que quedara enmarcada en el formato vertical utilizando lo que en aquel momento era un avanzado programa de diseño.

Aquello fue un terremoto en el fotoperiodismo. Se consideró que se trataba de un método poco ético de alterar la realidad y fue motivo de debates y discusiones en foros y seminarios de periodismo. La revista aceptó su pecado. Luego hubo otros casos, pero siempre la prensa seria, la que vive de su credibilidad, rechazó alterar las fotografías, de la misma manera que se exige a los reporteros que sus escritos se apeguen a lo que han confirmado como parte de una noticia.

Hoy en día ya no se trata de una “alteración” de la realidad. La desinformación busca –¡y lo logra!– suplantar los hechos, retorcer lo que vemos, leemos y escuchamos, para formar una “realidad” distorsionada y engañosa, que avanza a una velocidad más rápida que las noticias duras y confirmadas de los periódicos, radio y televisión responsables.

Desde el “boom” de las redes sociales a inicios de siglo –que no se han detenido en su desarrollo y penetración–, el impacto de las “fakenews” o noticias falsas no ha cesado de crecer, y su efecto se siente cada día más en las distintas sociedades, en donde la desinformación llega a construir realidades falsas que muchos creen y siguen.

Según el informe Global Risk Reporte, advierte que la desinformación ya no solo busca que creamos una mentira, sino que se deje de creer en la verdad, lo que está provocando una erosión en la confianza de las personas. A eso hay que sumar la llegada, como muchísima fuerza, de la Inteligencia Artificial (IA), que hace parecer como cierto lo que nos llega “notiosamente”

Ese mismo informe destaca la velocidad con que avanzan la “fakenews”, mientras que las noticias ciertas, de contenido verificado y apegadas lo más posible a la realidad, lo hacen de manera lenta y a un costo elevado. Se estima que un sitio de noticias falsas tiene un costo de USD105 al mes, mientras que montar un medio serio en la web requiere de miles de dólares mensuales, dependiendo de la cobertura que pretenda tener.

Si bien es cierto que la IA es una herramienta que puede acelerar la desinformación, también puede servir para verificar, puesto tiene capacidad de rastrear si una noticia es falsa o engañosa. Así que como sucedió en 1982, la herramienta puede servir para bien o para mal.

Lo malo del caso es que la desinformación no necesita que todo el mundo crea las falacias, sino simplemente que una gran mayoría lo haga, y luego, poco a poco, va ampliando su mensaje al multiplicarlo en las redes sociales.

El costo de mentir es mínimo. El costo de informar es alto y requiere, adicionalmente, compromiso y responsabilidad, cualidades que hoy por hoy no son siempre valoradas. Antes la mentira avanzaba lentamente, hoy su velocidad es astronómica y lo que antes era un cuello de botella –hacer circular la desinformación–, hoy su potencial es casi infinito.

Este año en América tendremos una serie de elecciones, todas ellas trascendentales: los electores de Costa Rica, Colombia, Perú, Haití, Brasil, Bolivia y Estados Unidos deberán acudir a las urnas. Hay que poner atención, porque en todos esos países habrá batallas entre información y desinformación.

En algunos países, como Guatemala, a los intentos de engañar al electorado se les llama “campañas negras”, que no son más que mentiras en torno a cualquier candidato, partido político o ideología.

Si bien antes era complicado y costoso lanzar estas “campañas negras”, ahora existe una facilidad extrema, lo que anticipa que el electorado debe estar más atento para evitar caer en las trampas del engaño de las noticias falsas.

La verdad se ha convertido en una especie de artículo de lujo, por el que muchas veces hay que pagar, mientras que la desinformación corre en forma gratuita, aunque con grandes incentivos detrás y con intereses oscuros que buscan la manipulación de las personas que, con poco criterio, no se toman la molestia de verificar antes de reenviar cualquier “noticia” que reciben.

La desinformación no necesita convencer, solo impactar. La verdad, en cambio, tiene que probar. La prensa está ante un gran desafío: el campo de batalla son las noticias. El dicho popular que dice, “la mentira avanza hasta que la verdad la alcanza”, válido para el siglo XX, es ahora una utopía, porque la mentira –desinformación– corre demasiado a prisa.

Lo que nos queda, es recuperar la valoración de la verdad, para dar paso a la verificación. Los medios serios y responsables son siempre una fuente de verificación… y también lo es la IA, que aparece en todo para bien o para mal.