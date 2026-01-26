Uyariy, la película que no querían que vieras

El jueves 8 de enero, la película Uyariy, fue programada en solo cuatro salas en Lima y una en Juliaca, en horarios de muerte súbita, entre las 2:05 p. m y las 4:40 p. m. Un boicot en toda regla, sin mediar explicación alguna de Cineplanet y otras cadenas de cines. Fueron necesarias presiones en redes sociales y la concurrencia masiva del público desde el día 1 para que se ampliara la oferta. Hoy se exhibe en veintidós salas de Lima y once en Arequipa, Juliaca, Puno, Piura, Cusco, Huancayo, Huánuco y Trujillo en horarios que van desde las 2:05 pm hasta las 10:40 pm. Con lleno de bandera.

Pero una se pregunta ¿qué resistencias puede suscitar la película para que desde esferas del poder se intente sacarla de escena? En corto, debido al relato. En "Uyariy" hablan las mamás, los hermanos, los pequeños, los vecinos entristecidos y lo hacen en lengua quechua, aimara y castellano, en fin, testigos de los dramáticos sucesos en Juliaca y, con esto, y el sólido respaldo de material audiovisual reconstruye una consistente versión de los hechos y le da nombre, masacre. Y expone esa masacre al país en treinta salas de cine. ¿Dijimos que Uyariy en quechua significa "escuchar"? Pues eso, el film plantea una demanda moral y política, escuchar. Tal vez esta demanda en nuestro país sea demasiado.

En Uyariy una mamá indica, "aquí cayó su alma". La masacre de Juliaca, el 9 de enero de 2023, dejó personas desgarradas. Un niño echado en su cama cuenta que recibió un impacto de bala, no puede caminar, extraña los días en que podía salir jugar al fútbol con sus amiguitos.

Que Uyariy es una producción "sesgada" alegan directores de la revista Cosas en una entrevista en el portal El Foco. ¿Por qué sesgada? Como si las imágenes y la investigación fiscal abierta contra 19 miembros del Ejército Peruano y la Policía Nacional por los sucesos en Juliaca no hicieron sino corroborar los testimonios de los deudos.

La película del director Javier Corcuera desdice "la película" que sobre las masacres han venido construyendo algunos medios de comunicación en el país. Un relato que se descascara cuando se araña la costra y queda expuesta la herida a flor de piel. Así de endeble. De ahí el temor, porque el cine hace trastabillar a los negacionistas de la masacre. Los confronta con la evidencia material y, más aún, con la incómoda presencia de sujetos que al hablar desmontan "la película" de marras. Y lanzan una fuerte interpelación al público ¿cómo es posible que aquel día el Estado peruano haya ido matar?

Vamos al cine a escucharlos.