Formar con IA en el Perú: claves conectivistas para nuestra educación superior, por Manuel Etesse

ChatGPT cumplirá muy pronto 3 años de su revolucionario lanzamiento. En esta coyuntura, cabe reflexionar acerca de los vínculos entre la IA generativa y la formación en el Perú. En la educación superior del país, a mi parecer, la irrupción de la IA generativa ha sido recibida con una mezcla de entusiasmo y cautela. De un lado, universidades e institutos exploran nuevas formas de integrar herramientas generativas en la docencia, la tutoría y la investigación, en consideración de su potencial para personalizar, optimizar y crear procesos.

Del otro, muchos docentes observan lo que pasa con suspicacia, preocupados por los efectos negativos que podrían tener las aplicaciones de IA en el aprendizaje del estudiante y en el sentido pedagógico de la enseñanza. Según el Monitor Global de Educación de Ipsos (2024), el Perú se encuentra entre los países con mayor entusiasmo hacia la incorporación de tecnologías emergentes en la educación. Ello refuerza la urgencia de dialogar sobre su adopción crítica y solvente. Las tensiones entre adopción y prudencia permiten plantear una pregunta importante: ¿cómo formar profesionales en la era de la IA generativa ante los riesgos que se plantean para el aprendizaje?

Los diversos riesgos para el aprendizaje, identificados por los especialistas, pueden ser agrupados en al menos tres conjuntos. El primero se relaciona con la pérdida de pensamiento crítico y autonomía. El uso acrítico de herramientas de IA generativa puede derivar en una dependencia cognitiva que debilita la capacidad del estudiante para pensar por sí mismo. Cuando el desempeño académico se apoya demasiado en sistemas automatizados, el razonamiento, la reflexión y la toma de decisiones pueden tender a ser delegados a la máquina. Ello puede afectar la metacognición y el pensamiento crítico, competencias esenciales de un buen profesional.

El segundo conjunto de riesgos apunta a los sesgos de programación, ya que los modelos de IA generativa reproducen los patrones de los datos con los que fueron entrenados, así como los rasgos culturales de sus países de origen. Ello puede generar sesgos que invisibilicen la diversidad cultural y social de un país diverso como el Perú. Esto puede afectar la conexión de los profesionales peruanos en formación con la riqueza específica de un país megadiverso y pluricultural.

El tercer conjunto de riesgos tiene un carácter ético e institucional. La utilización de IA generativa en la formación profesional puede conllevar la exposición de datos personales, la falta de transparencia y la difusión de errores de automatización. Sin marcos normativos sólidos y sin una comprensión ética del uso de la tecnología por parte de docentes y autoridades, la confianza puede deteriorarse en un contexto académico en que esta se encuentra ya fuertemente erosionada. Ello puede debilitar el sentido de responsabilidad e integridad de los futuros profesionales en nuestro país.

Frente a estos desafíos, el conectivismo, un enfoque de enseñanza y aprendizaje propuesto por George Siemens y Stephen Downes, puede ofrecer claves para adaptarnos al avance de nuestra era digital. En él se entiende que el conocimiento se distribuye en redes de interconexión entre personas, recursos y tecnologías. Hoy más que nunca, aprender implica entonces construir y mantener conexiones que permitan conocer, evaluar y combinar flujos de información de múltiples fuentes.

Esta mirada ofrece elementos para hacer frente a los riesgos que delineé previamente. En cuanto al primer conjunto, la metacognición es susceptible de ser “ejercitada” a través de redes de aprendizaje donde los estudiantes discutan, comparen y evalúen información, incluida la generada por IA. Así, la IA se convierte en un recurso más, no el único, en un entramado de fuentes cuya pertinencia y potencial han de ser evaluados críticamente.

Sobre el segundo conjunto de riesgos, el enfoque invita a construir redes contextualizadas. En el caso peruano, esto implica intensificar la vinculación entre instituciones educativas entre sí, y de estas con comunidades académicas y profesionales de distintas regiones, lo que fomenta intercambios significativos. Así, la diversificación de flujos de información e intercambio plural, en red, brinda posibilidades para superar las soluciones estandarizadas que la IA suele proponer.

Por último, el conectivismo establece la necesidad de gobernanza compartida del conocimiento, sobre la base de principios éticos claros. En ese sentido, el uso, la transparencia y la evaluación de estándares deben surgir de la interacción entre docentes, estudiantes, gestores y... ¡Desarrolladores de aplicaciones! (los nuevos protagonistas clave en la construcción y mantenimiento de los sistemas de IA). Con visiones claras de propósito y bien común, esta dinámica tiene el potencial de promover, en red, una cultura de corresponsabilidad y vigilancia ética distribuida.

Considero que el futuro de la educación superior en el Perú dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus promotores y docentes —y del sistema en su conjunto— para transformar positivamente las comunidades ante el avance de la IA generativa. Ello implica, entre otras cosas, consultar enfoques afines al avance tecnológico en la era digital que promuevan el aprendizaje en red. En esta línea, sostengo que el conectivismo ofrece elementos para prevenir riesgos y, sobre todo, para que la IA potencie el talento, la ética y el compromiso socioprofesional de los estudiantes peruanos.



Profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.