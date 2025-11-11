El electorado de 2026, por Cynthia Cienfuegos

El 12 de abril de 2026 toca elegir de nuevo. Sin embargo, el momento decisivo empieza mucho antes: la campaña electoral. Y este es un proceso que merece ser observado con detenimiento. En nuestro país no hay mayor distractor político, paradójicamente, que las mismas campañas electorales. Una temporada donde, entre otras cosas, impera el ruido, la propaganda abrumadora, las fake news, la agresividad en medios, la polarización y el show mediático. Lo más grave está en la reciprocidad de este proceso: una oferta (y cultura) política que diseña y produce esta dinámica, y una ciudadanía que la recibe y la consume. Con todo esto, se deja un margen muy pequeño al análisis de información objetiva y al desarrollo de verdaderos espacios de diálogo e intercambio entre candidatos y electores.

Las Elecciones Generales 2026 serán un hito para el Perú no solo por las autoridades que tenemos que elegir, sino por la situación de precariedad institucional, social y política en la que nos encontramos. A ello se agregan otros factores, como los niveles históricos de desconfianza, la fragmentación social que aumenta la polarización y las recientes protestas que han dejado víctimas sin justicia, así como un cúmulo de emociones colectivas no atendidas. Tampoco debemos olvidar que el antecedente más cercano fueron las elecciones de 2021, donde los organismos electorales quedaron debilitados a raíz del supuesto fraude, y el distanciamiento con el sur del Perú sufrió un nuevo quiebre debido al desconocimiento del voto rural. Empecemos por ahí.

¿De qué manera, entonces, serán atendidos estos problemas estructurales sin dejar de mirar, al mismo tiempo, las demandas que cada territorio tiene? Es necesario filtrar preparación, decencia y honestidad. Un panorama así requiere un nivel de discernimiento colectivo responsable. ¿Estamos preparados?

Estas elecciones, más allá de ser una vitrina para los 39 partidos políticos y los más de 10 mil candidatos, pondrán a prueba al electorado peruano. Según el Jurado Nacional de Elecciones, son 27 millones 356 mil 578 votantes habilitados para el próximo 12 de abril, donde la mayoría son jóvenes de 18 a 39 años. Es el electorado quien puede tomar las riendas en las próximas elecciones y hacer de la información su herramienta principal. Nos jugamos el Perú, literalmente.