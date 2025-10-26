Un homenaje a la juventud en pie de lucha, por la FEPUC

por Mariana Araujo Macedo, representante de la Federación de Estudiantes de la PUCP

Quiero saludar no solamente al norte del mundo que se está movilizando, sino a todas las juventudes a nivel internacional que estamos resistiendo en las calles por la defensa de nuestros derechos, los cuales están siendo vulnerados por la ola de conservadurismo que ha infestado nuestros gobiernos y que desestabiliza nuestras democracias e instituciones.

Esto pasa no solo en continentes con alto desarrollo, sino también en países donde la población guardó por años un secreto a voces que hoy estalla. Es un sentir de insatisfacción e injusticia hacia gobiernos que no responden al clamor popular, sino a una minoría que concentra todo el poder económico.

Por eso lxs jóvenes con conciencia protestamos: las instituciones formales no nos escuchan. Este malestar es una herencia, un secreto a voces histwórico que nuestra generación ya no puede callar. No viene solo de nosotrxs, ni de nuestrxs padres o abuelxs, es una estructura de opresión que hemos normalizamos y que seguir sosteniendola es ignorar el dolor que han sufrido nuestrxs ancestrxs.

Países como los nuestros, latinoamericanos, siempre en crisis y con una herida siempre abierta, ya no aguantan más. Las juventudes clamamos por sanarla.

No somos terroristas. Para nosotrxs "compañerx" no evoca tiempos de violencia, sino una comunidad que se reconstruye. En esta crisis donde pensar en el otro a veces parece un esfuerzo extra, elegimos esta palabra para recordar que en la unidad está nuestra fuerza.

Por eso resistimos desde el arte, la música, la investigación, la creación histórica y la educación ¡Venceremos! Hoy más que nunca: ¡Estudiar y luchar es deber estudiantil! ¡No más agresores en el poder! ¡Que se vayan todxs!

