No votar por lemas, sino por temas, por Mirko Lauer

Una iniciativa para mitigar el desconcierto de la próxima elección, aunque sea un poquito, podría ser llegar a acuerdos postelectorales entre partidos. Sería mucho pedir que los partidos se obligaran formalmente, pero un compromiso ante la ciudadanía ayudaría mucho. Si hay demasiados candidatos, podría haber unos pocos acuerdos.

Tendrían que ser acuerdos, es decir, coincidencias que ayuden a conseguir votos. Los más útiles serían pactos en lo popular. No hablamos de contratos sino de promesas, que también sirven, como ya hemos visto. Los candidatos pobres acaso no tengan otra cosa que ofrecer.

En Bolivia, en otros tiempos, los partidos llegaron a un acuerdo (ese sí formal) para privilegiar la educación inicial en el país, gane quien gane. Funcionó bien, y nos hubiera caído bien una iniciativa similar. Los países pobres no podemos multiplicar los mensajes electorales y menos debilitar la solidaridad de los esfuerzos partidarios.

Un pensamiento práctico podría incluso sobreponerse a la divisoria derecha-izquierda y hacer realidad, en un área determinada, los socorridos llamados a la unidad. Una consulta popular permitiría un primer acercamiento a algunos temas útiles para todos. Una consulta así puede dar sorpresas y hasta influir en la votación.

Ponerse de acuerdo en lo más atractivo, demagógico o de obvia necesidad no es la idea. Más interesantes serían las tareas difíciles, que le exijan a la ciudadanía. Cosas como una promoción del voluntariado, o la colaboración con los peruanos residentes en el exterior, o promover la inscripción en partidos o sindicatos.

Seguramente hay ideas mucho mejores, y la propia gente se las puede alcanzar a los candidatos dispuestos a ir de la mano en ellos con otra agrupación. Hubo un tiempo en que primaba la educación; hoy es la seguridad. De aquí a abril puede ser el ingreso familiar. Estos acuerdos acaso sean una buena forma de atraer especialistas, a las listas o a las tareas posteriores.

Es cierto que mientras el JNE lo permitió no hubo casi alianzas de partidos. Pero quizás una temporada en la cola vuelva al medio centenar de partidos inscritos más gregarios. En las localidades apartadas y pobres, la conveniencia de que las candidaturas coincidan en algunas propuestas cae por su propio peso.