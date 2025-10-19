1 Vizcarra (X) + X = Presidencia, por Mirko Lauer

Keiko Fujimori vuelve a aparecer tercera en una encuesta de Ipsos. La advertencia es elocuente. Hubo años en que la candidata de Fuerza Popular era la puntera natural y solo podía perder la elección presidencial por un descuido, como de hecho sucedió. Ahora las cosas han cambiado, y la de Fujimori se ha vuelto una candidatura rezagada frente a sus rivales.

Estamos ante el desgaste de una figura política. Por el tiempo transcurrido, por la asociación con Dina Boluarte y ahora con José Jerí, y además por participar en la alianza con Cerrón, Acuña y López Aliaga en el Congreso. Quizás también ha influido en algo la desaparición de su padre. Parte de sus antiguos seguidores ahora quieren un tipo de derechista, liberal y menos historiado, digamos.

A la luz de la opinión de este octubre, Fujimori no solo necesita llegar a la segunda vuelta, sino además ganarla. Pero López Aliaga le viene arrancando una importante tajada del electorado en Lima. Mario Vizcarra es, sobre todo, el anuncio de que la gente está buscando otra cosa; en alguna otra encuesta incluso lo hemos visto en primer lugar.

¿Fujimori se seguirá deslizando hacia abajo o va a recuperar terreno? No es un pronóstico fácil. Pero es obvio que López Aliaga está trabajando mucho más, tanto en cosechar y mantener simpatías como en patear sus errores e inconductas hacia adelante. A su lado, los demás aspirantes parecen verdaderos ociosos y demorones políticos.

El camino de Fujimori para remontar necesariamente pasa por Lima, donde ella tiene 9% y López Aliaga 21%. Si no resuelve ese escollo, está liquidada. En el resto del Perú no quieren mucho a nadie, salvo al hermano de Martín Vizcarra, con su 19% del voto rural. Quizás FP se resignará a no ser un partido presidencial, sino parlamentario.

La encuesta del IEP de fin de septiembre púdicamente ubica a un político inhabilitado en primer lugar, con más de 10%, y luego a López Aliaga con 8.5% y a Fujimori con 5.9%. Da la impresión de que los descontentos con la elección misma ya están encontrando a su candidato. Ya no un candidato antisistema, sino ahora un electorado antisistema.

Un Vizcarra ganador o casi no puede presidir. ¿A dónde irían sus votos? No puede ser a un candidato demasiado bajo en el ranking de las encuestas. Tiene que lograr la ecuación de nuestro título: 1 Vizcarra (X) + X = Presidencia.