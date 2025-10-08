Los 50 años de cooperación técnica y científica entre Brasil y Perú por Clemente Baena Soares

* Embajador de Brasil en el Perú

El 8 de octubre, Brasil y Perú completan 50 años de cooperación técnica y científica, una trayectoria marcada por la amistad y la construcción conjunta de soluciones para alcanzar el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos.

Desde la celebración del Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica, en 1975, Brasil y Perú han trabajado juntos en diversas áreas, con base en la convicción mutua de que contamos con un repertorio de lecciones aprendidas y buenas prácticas que pueden compartirse y fortalecerse para superar los desafíos comunes.

Ambos países han construido un patrimonio de acciones de cooperación técnica, a partir de demandas propias y gestionado de manera conjunta. Siguiendo los principios de la cooperación Sur-Sur, el repertorio de proyectos se ha expandido y diversificado, impulsado por los impactos positivos de las distintas iniciativas.

Desde hace 15 años, por ejemplo, la cooperación técnica entre la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada al Ministerio de Salud de Brasil, y el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) del Ministerio de Salud del Perú, ha contribuido a la implementación y el fortalecimiento de la red peruana de bancos de leche humana. A partir de la labor referencial del INMP, han sido beneficiados más de 16 mil bebés prematuros y recién nacidos en situación de riesgo hasta la fecha, aportando a la reducción de la mortalidad infantil y la promoción de la lactancia materna.

Brasil y Perú también trabajan juntos en el fortalecimiento institucional para la gestión integrada de recursos hídricos. La cooperación entre la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico (ANA) brasileña y su contraparte peruana, la ANA/Perú, resultó, además del refuerzo de capacidades, en la instalación de dos estaciones de recolección de datos hidrometeorológicos en los ríos Napo y Tigre, en la cuenca amazónica, y en la provisión de equipos para una sala de monitoreo hídrico en la ciudad de Iquitos, todas plenamente operativas. Los datos, transmitidos en tiempo real por el Observatorio del Agua de la ANA/Perú, están disponibles para toda la población.

Compartimos, de igual manera, experiencias y buenas prácticas para promover la inclusión social, erradicar el hambre, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, asegurando el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones.

Estos son solo algunos proyectos emblemáticos de la cooperación entre Brasil y Perú. Una colaboración multifacética que ha incorporado en su dinámica a otros países y organismos internacionales como socios en varias de las iniciativas. La unión de esfuerzos entre Brasil, por medio especialmente del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), Alemania y Perú, ha permitido la creación del Centro de Tecnologías Ambientales (CTA) del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), que se ha consolidado como centro de excelencia en formación profesional y conocimientos tecnológicos con especial énfasis en la industria. Ello comprueba que el desarrollo sostenible puede generar innovación, nuevas oportunidades de negocios y puestos de trabajo.

Brasil y Perú han trabajado conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para fortalecer la agricultura familiar del sector algodonero en los departamentos de Piura, Lambayeque e Ica, por medio del intercambio de innovaciones tecnológicas sostenibles y buenas prácticas, que han aportado a la mejora de la productividad, competitividad y, consecuentemente, de los ingresos de los cultivos. Asimismo, colaboramos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover el trabajo decente en toda la cadena peruana del algodón. Somos, además, socios activos en la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES), cuyo objetivo último es promover la seguridad alimentaria de las personas en situación de vulnerabilidad.

La estrecha coordinación entre la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ha sido fundamental para el avance de las iniciativas conjuntas y para transformar nuestra extensa frontera compartida en un espacio cada vez más amplio de cooperación.

Como los dos mayores países amazónicos, compartimos la inmensa responsabilidad de mantener la selva en pie. Hogar de millones de brasileños y peruanos, sus saberes y sus culturas, la región desempeña un papel crucial en la regulación del clima global y en el conocimiento de la biodiversidad del planeta. Brasil y Perú han trabajado para el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de sistemas agroforestales en comunidades fronterizas de la Amazonía peruana, que culminaron con la implementación de una unidad demostrativa de sistemas agroforestales para el intercambio de experiencias y conocimientos.

En la IX Reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica, realizada en Lima en junio de 2023, hemos aprobado nuevos proyectos en sectores prioritarios como manejo forestal, piscicultura y agricultura, que reafirman el compromiso de nuestros países con un modelo de desarrollo que armonice la protección ambiental con la inclusión social y la generación de ingresos y empleo. En una de las iniciativas promovidas, Perú compartirá con Brasil su experiencia en la producción y certificación de productos, así como en la desburocratización de procesos, para ampliar la exportación de frutas brasileñas de la región amazónica.

Nos complace constatar que los científicos peruanos conforman la segunda comunidad con mayor presencia en Brasil, y que cada día más científicos brasileños eligen al Perú para realizar sus investigaciones, habiendo formado, el año pasado, una red de la Diáspora Científica Brasileña en el Perú. Seguiremos fortaleciendo estos lazos, así como los intercambios entre nuestras universidades e instituciones científicas, para hacer frente a nuevos y tradicionales desafíos en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Brasil y Perú celebran medio siglo de cooperación técnica y científica, con resultados concretos que afianzan nuestra Alianza Estratégica. Este 8 de octubre, felicitamos a los técnicos, profesionales e instituciones cuyo trabajo conjunto ha escrito esta historia de éxito, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de cooperación técnica en beneficio directo de nuestros pueblos.

