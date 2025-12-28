Tres eventos trascendentes para la proyección regional y global del Perú al 2026, por Oscar Maurtua de Romaña



El año venidero se perfila como uno de especial gravitación histórica y política para el Perú y la región latinoamericana, marcado por una serie de conmemoraciones sobre los procesos de consolidación estatal, la proyección internacional del país y los esfuerzos de integración regional. Los 200 años de la rendición de la Fortaleza del Real Felipe, el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Perú, así como la conmemoración del Congreso Anfictiónico de Panamá (las tres efemérides), constituyen hitos relevantes que permiten comprender cómo se han ido configurando la seguridad nacional, las relaciones exteriores y el multilateralismo regional con el paso del tiempo.

Uno de los acontecimientos más significativos tendrá lugar el próximo 23 de enero, con la celebración de los 200 años de la rendición de la Fortaleza del Real Felipe. Este hecho representó el fin de la presencia virreinal en el Perú y en Sudamérica, marcando un punto de inflexión en los procesos de emancipación regional. La consolidación del Perú como Estado soberano fue posible gracias al trabajo y compromiso de destacados patriotas profundamente vinculados con la causa republicana.

Entre ellos, se deben reconocer figuras como Francisco Javier Mariátegui, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Toribio Rodríguez de Mendoza, Manuel Salazar y Baquijano, José de la Mar y, de manera eminente, a José Faustino Sánchez Carrión, principal redactor de la primera Constitución de la República. A partir de este suceso conmemorativo, también es posible destacar el surgimiento y despliegue del Ejército del Perú, institución que asumió un rol en la defensa de la soberanía y en su misión de garantizar la seguridad nacional frente a amenazas externas.

Del mismo modo, en el mes de mayo se aproximan las celebraciones por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y el Perú. Ambas naciones comparten una historia bilateral de dos siglos y han construido una relación sostenida sobre la base de valores compartidos como la gobernabilidad democrática, la defensa de los derechos humanos, la libertad y el respeto al Estado de derecho. Resulta importante destacar que estos vínculos fraternos han generado significativos avances en el desarrollo del Perú, como lo evidencia el caso del emblemático empresario Henry Meiggs y sus visionarias construcciones ferroviarias, los cuales marcaron el inicio de un proceso de modernización y dinamización de la economía nacional.

Aunado a ello, se conoce que Estados Unidos se erige como el principal socio comercial del Perú en la región, lo cual se refleja en el incremento del 18% de las exportaciones peruanas hacia ese país (bordeando los USD 8,000 millones). Esta relación ha beneficiado de manera significativa a sectores estratégicos como los hidrocarburos (+70%), el sector agropecuario (+33%), la industria metalúrgica (+26%), el sector textil (+16%) y la minería (+13%), según cifras señaladas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (2025).

Otro evento que reviste especial trascendencia es la conmemoración del Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado en 1826. Esta concertación diplomática – promovido por el Canciller Sánchez Carrión a través de una misiva elaborada en Lima – y convocada por el libertador Simón Bolívar, tuvo como objetivo la creación de una confederación de repúblicas hispanoamericanas orientada a promover la unidad, la defensa mutua y la cooperación regional. Diversas personalidades coinciden en señalar este acontecimiento como el proyecto de integración regional más ambicioso del siglo XIX, lo que permite afirmar que sentó un precedente fundamental para el surgimiento del multilateralismo en América Latina y el mundo en general.

En síntesis, tales acontecimientos históricos reflejan distintas dimensiones del proceso de construcción del Estado peruano y de su inserción progresiva en el sistema internacional. Desde el fin del virreinato y el surgimiento de las nuevas naciones hispanoamericanas – pasando por dos siglos de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos hasta los primeros intentos de integración regional impulsados desde el siglo XIX – se evidencia una constante búsqueda de estabilidad, cooperación y proyección estratégica.

En el Perú, al conmemorar estos hitos bicentenarios, se extraen lecciones relevantes para una reflexión crítica, orientada a enfrentar nuestros desafíos actuales y futuros en los ámbitos nacional, regional y global.