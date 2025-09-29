Tres narradores eficaces, por Mirko Lauer

A la izquierda, en el desvío (Lima, Planeta, 2022) de Sonia Cunliffe es un título cuya instrucción implícita conduce a la Cooperativa Paramonga de tiempos de la Reforma Agraria (unos 200 km al norte). Su padre Dennis era el gerente general, y su familia vivió entre la revolución militar y la clase media: los seis hermanos entre Pativilca, Chaclacayo, Lima.

Más que capítulos de una crónica, estos son espléndidos cuentos, antes que viñetas, que Cunliffe protagoniza, trazando un insólito mundo, entre rural y agroindustrial. Le da mucho peso a la prosa el que la autora dé la apariencia de contarlo todo, y en efecto por momentos es así. La autoficción infantil-juvenil está en boga, pero este libro supera a la gran mayoría del género.

En esta biografía de Ciro Alegría, noveladísima, Eduardo González Viaña presenta al narrador juvenil, aprista militante y preso siempre al borde de la ejecución. En El ancho mundo (Lima, Ediciones Achawata, 2025) todo es cierto, aunque viene tamizado por el club de curanderos y brujos del mundo norteño, de donde Alegría recogerá el tema de sus libros.

Para González Viaña el tema es la lucha en el norte peruano (de donde él es) contra las dictaduras de comienzos del siglo pasado. Aunque suene paradójico, la de Alegría, hijo de hacendados, fue una juventud repleta de placeres y penurias. Queda la impresión de que el gran escritorio de Alegría fue la cárcel, donde recaló una y otra vez.

En esta entrega Alejandro Neyra ha dejado algunas de sus fantasías más serias (agente secreto, cazador de espías) para asumir una más reciente y peligrosa: ministro de Cultura. Cultura peruana (Lima, Academia Antártica, 2025). Neyra lo fue, un par de veces, y sacó de su paso por el Mincul un libro de historias variadas, algunas de ellas deliciosas. Por ejemplo, la de Jesse Takayama, el último visitante de Machu Picchu.

De nuestros modernos diplomáticos literatos (Harry Belevan, Carlos Herrera, Edgardo de Habich), Neyra es el más ágil e irreverente, y considera a la burocracia estatal como un espacio de realización de lo inverosímil. Por lo pronto, la tapa de este libro –un Machu Picchu en llamas– es a la vez actual, profética y elocuente. Neyra conoce nuestro patrimonio.