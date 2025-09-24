Trump desea ganar 100 elecciones (¿Aquí también?), por Mirko Lauer

Donald Trump, padre de todas las patrias. Cada vez más parecido a los dictadores aparentemente benévolos del siglo XX. Mientras Nicolás Maduro le pide de rodillas una clemencia para el chavismo, que no le es concedida, Javier Milei recibe su palmadita en la espalda y la promesa de que EE. UU. lo salvará de la debacle económica y política.

La imagen de Milei como el economista salvador, sierra eléctrica en mano contra sus enemigos, se ha hecho trizas. La ayuda internacional que le ganó su discurso económico de derecha ya se la fumó. Ahora Milei va a depender directamente de Washington, mientras evita perder las elecciones argentinas, una fuerte posibilidad.

La fase imperial del trumpismo ha llegado rápido. Se trata de darle al mundo la forma de las ambiciones de Trump, y eso incluye a los propios EE. UU. Ahora no solo va a ayudar a un Milei con el agua al cuello; también está promoviendo a la extrema derecha de la Unión Europea, con el ojo puesto en las elecciones que vienen por delante.

Este deseo de ganar 100 elecciones por todas partes está siendo llamado “guerra civilizacional”, y se parece un poco a la llamada defensa del mundo libre que arrancó con la aparición de la URSS y el papel clave de los EE. UU. en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, ha sido la forma más moderna de imperialismo.

Nos interesa saber si Trump ya tiene un candidato en el Perú, o si lo va a tener. No conocemos encuestas sobre la popularidad y el poder de endoso de Trump en nuestro electorado. Pero recursos no le faltan para proyectar su peso político hasta aquí. Los compatriotas más ansiosos van a tener que escoger entre Trump y León XIV para sus venias.

Pero el mercado es más amplio. Tanto Beijing como Moscú tienen interés en una presidencia y una mayoría parlamentaria que los favorezca, lo cual podría dar pie a otras tantas conspiraciones, rondas de acusaciones ideológicas, peregrinajes disimulados, viajes de fondos de norte a sur. Trump todavía tiene competencia.

Quizás los rusos logren salvar al suplicante Maduro, y quizás los peronistas logren terminar la destrucción del grotesco Milei. Que Trump no haya podido con ninguna de las dos guerras que prometió pacificar muestra que el mundo no es como meter tropas en las ciudades de los EE. UU.

