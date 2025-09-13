¿Hasta cuándo Israel?, por Oscar Vidarte

La razón de Estado es un concepto que permite comprender cuando un país decide tomar el camino que sea necesario para salvaguardar sus intereses más valiosos. Esto puede implicar optar por salidas incluso al margen del derecho o la moral, todo en función de, por ejemplo, su propia sobrevivencia.

La invasión de Estados Unidos a Irak (2003) o la invasión de Rusia a Ucrania (2022), al margen de la justificación brindada, demuestran como dos potencias mundiales tiene la capacidad de violentar el derecho internacional para proteger sus intereses de seguridad. En el primer caso, como consecuencia de los atentados del 11-S y en el segundo caso, a partir del interés de Ucrania por acercarse a Occidente.

El problema de la razón de Estado es que, al margen de mostrarnos como se han comportado los países a lo largo de la historia (especialmente aquellos que tienen mayor capacidad de violentar las reglas de juego), podría terminar justificando comportamientos sangrientos e inhumanos, todo por intereses de la mayor importancia para un Estado.

Por ello, resulta preocupante que se siga justificando el comportamiento de Israel, no solo en Gaza, también atacando a otros países, siendo el caso más reciente la violación a la soberanía de Qatar. La lucha contra Hamas, organización terrorista que atenta contra sus intereses de seguridad, no puede legitimar un accionar de esta naturaleza.

Prácticamente Israel ha destruido todo el territorio de Gaza, haciéndolo un lugar inhabitable. Han muerto miles de personas, en gran parte niños. Para muchos se trata de un genocidio. Asimismo, las Naciones Unidas han certificado que Gaza sufre una hambruna debido a la imposibilidad de la población para acceder a alimentos y ayuda humanitaria.

Resulta increíble que existan Estados que siguen respaldando a Israel o que permanezcan sin hacer nada frente a lo que viene sucediendo. A estas alturas un comunicado sirve de muy poco. Algunos países del Sur Global han levantado su voz de protesta contra Israel apoyando procesos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI), mientras que otros del Norte Global comienzan a plantear la necesidad de reconocer a Palestina como Estado. Lamentablemente no es suficiente, la historia juzgará a Israel y sus cómplices.