Avinagrado, deslenguado y endeudado, por Mirko Lauer

“Hay que cargárselo de una vez”. La frase no proviene, como sin duda parece, de un conciliábulo de sicarios. Más bien fue pronunciada por un avinagrado alcalde de Lima para referirse al periodista Gustavo Gorriti. Es el mismo alcalde que fue amenazado en Iquitos por sicarios en el 2021, al menos así nos cuenta, sin que él pidiera protección.

La frase de López Aliaga aparece en un discurso furibundo, donde pide tribunales militares para lo que llama terrorismo urbano. Si de frases se trata, el alcalde nos recuerda una antigua, atribuida al premier francés Georges Clemenceau: “La justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música”.

Este político tan aspirante, que viene amenazando con querellar a todo el que critica su gestión, se ha convertido en un verdadero deslenguado. Haber pasado al N.° 1 en intención de voto para el 2026 ha agudizado esa situación e incrementado su odio al periodismo. Gorriti no es sino uno de sus atacados con esa prosa que Darío llamó municipal y espesa.

Se veía venir. Como en la frase de Stéphane Mallarmé sobre Edgar Allan Poe en su tumba, el tiempo va convirtiendo a López Aliaga en él mismo. Tanto así que The Economist lo llama caricaturesco y belicoso líder, que ha triplicado la deuda de la Municipalidad de Lima. Ahora ha pasado a la punta (por 1 %) en la competencia con Keiko Fujimori.

Más que “cargarse” a Gorriti, lo que está haciendo López Aliaga es aumentar su prestigio como periodista y arriesgándose a que Gorriti lo enjuicie a él por amenaza, y ganas no deben faltarle. Pero antes que juicios, para apaciguar esa lengua tan inquieta se necesitarían algunas auditorías, que precedan juicios propiamente dichos.

¿Este estilo, cuyo fustán mesocrático y cucufatocrático asoma por todas partes, puede conducirlo a la victoria en el 2026? Él parece pensar que sí. No sucedió en el 2021, cuando López Aliaga estrenó su apodo de dibujo animado, que neutralizó su real imagen. En cambio, al año ganó la alcaldía de Lima, y por un estrecho margen, a quien pronto pasó a la cárcel.

Debería explicar el alcalde qué quiso decir con la frase sobre cargarse a Gorriti. ¿Se le salió un estilo de sicario? ¿Estaba repitiendo lo que escuchó en Iquitos, donde, nos dice, quisieron cargárselo a él?