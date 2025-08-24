Una temprana movida fraudulenta, por Mirko Lauer

No son pocos los comentaristas que consideran el traslado carcelario de Martín Vizcarra una canallada orientada por intereses políticos. No existe argumento para pasarlo de un recinto presidencial, por así llamarlo, a una cárcel común de alta seguridad. Pero el afán de humillarlo es un evidente servicio a la alianza Dina Boluarte-candidaturas de derecha en el 2026.

La prohibición a las encuestadoras de siquiera citar su nombre es una censura harto elocuente. A pesar de las diversas culpas que se le atribuyen, Vizcarra tiene buen número de seguidores, en un área incómoda para la alianza corrupta del país que quiere ganar en el 2026. Ya se le retiró como candidato; ahora es necesario sacarlo de en medio en cuanto elector, es decir, distractor de votos.

La posibilidad de que alguien se presente en su nombre y obtenga votos suficientes para inclinar el voto hacia el centro-derecha, y logre ubicar una bancada en el Congreso, es inquietante para la derecha pufi que viene de varias elecciones. Para evitarlo hay que privar a Vizcarra de toda capacidad de endoso, ensuciando su imagen todo lo posible.

No estamos defendiendo aquí a un Vizcarra inocente del 100% de las acusaciones. Lo que estamos haciendo es preguntarnos por qué el sistema judicial se está ensañando con él, movidos por la sospecha de que su desgracia es en beneficio de figuras importantes de la política. Pero en el Perú ni fiscales ni jueces tienen respuestas.

El contraste entre declarar a Boluarte no investigable de aquí a un año, y mover a Vizcarra a Ancón II llama mucho la atención. Hace notar que la forma de tratar a Boluarte, Vizcarra, Keiko Fujimori o docenas de congresistas no es la misma. Ni siquiera es la misma la forma de tratar a todos los expresidentes encarcelados.

Vizcarra ha ganado puntos con este cambio de cárcel, que viene soportando sin una queja. Sus enemigos ya se inventarán algo nuevo para tratar de achicar su imagen. El apodo Lagarto no funcionó, y ha sido puesto de lado. Ya vendrán otros. Terminarán haciendo un político formidable de alguien que no lo era para comenzar.

¿Qué nos dicen los funcionarios encargados de rebajar a Vizcarra? ¿Se puede fugar menos de Ancón II que de Barbadillo? ¿Qué trato carcelario se está considerando para él?