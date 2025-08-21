La ley autobombo parlamentario 2026, por Mirko Lauer

Los congresistas acaban de autorizarse a sí mismos a hacer proselitismo en su semana de representación (viaje de vacaciones, a veces a casa). Esto es irónico, pues los congresistas son abucheados por todas partes. Doblemente irónico si usan la nueva ley para hacer campaña por sí mismos, pues se estarían disparando al pie.

Pero una publicidad contraproducente siempre es publicidad desde el punto de vista contable. Así, el nuevo derecho se viene a sumar al suculento aumento de sueldo que ya asoma en el horizonte. Cabe decir que este Congreso ha sido saqueado por todas partes, y es casi seguro que vendrán otras formas de exacción parlamentaria.

La reelección de parlamentarios en el Perú siempre ha sido un asunto de porcentajes bajos, incluso en el caso de congresos mucho menos desprestigiados que el actual. La tasa ha sido decreciente a lo largo del siglo, e incluso antes. Sin partidos políticos capaces de sostener a su gente en el hemiciclo, repetir es difícil.

Un argumento socorrido del congresista actual es que no todos ellos son iguales, y que el desprestigio los afecta injustamente a todos por igual. Para el caso de los pocos políticos decentes que hay allí, enhorabuena, aunque su decencia no los va a salvar del contagio producido por todo el colegaje con el que tienen que tratar y entenderse.

Si 82 congresistas se han saltado a la garrocha la idea de la neutralidad electoral de los funcionarios elegidos, no nos debería sorprender que mañana aparezcan algunas ingeniosas fórmulas para que el fisco sufrague parte de la campaña del funcionario en trance de reelección. ¿Podría ser un adelanto a cuenta de futuros emolumentos?

Todo lo cual nos lleva a preguntarnos cómo funciona lo del descrédito del Congreso. ¿Se trata solo de un promedio en el que justos pagan por mochadores? Pero la desaprobación tan alta lleva a cuestionar la idea misma del promedio. Es más posible que ese cinco por ciento se atribuya al Congreso en su totalidad, a una suerte de complicidad de buenos y malos.

No es un mal tema para cuando el congresista vuelva a la localidad que le dio los votos, para explicar por qué en estos años él no ha brillado por su presencia, o por qué ha protagonizado escándalos de cualquier calibre. Pero no descartemos que en muchas localidades haya un electorado reincidente.