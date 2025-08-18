Drogas Caribe S.A. ¿Otro frente de Trump?, por Mirko Lauer

El Pentágono anunció un despliegue de fuerza militar hacia el sur del Caribe. La noticia llega cuando la recompensa por información sobre Nicolás Maduro, calificado de delincuente, se ha duplicado a US$ 50 millones. En verdad, el anuncio bélico toca toda el área de los carteles y otras bandas de la droga, y a los gobiernos que apañan a esas organizaciones.

Maduro ha respondido con protestas antiimperialistas, como suele hacerlo. Pero hace un par de semanas había empezado a curarse en salud con la oferta a Colombia de una integración militar en la frontera “para producir una zona libre de violencia”. Que se sepa, el chavismo ha sido gran alentador de grupos armados en esa misma zona.

El operativo de los EE. UU. da la impresión de estar tendiendo una amplia red para la captura de los narcotraficantes y sus productos. No es la primera vez que se intenta, pero con Donald Trump a la cabeza hay la sensación de unos militares más decididos a seguir las rutas de la cocaína y el fentanilo.

Los gobiernos de Venezuela y México están temiendo que los planes de Trump puedan incluir algunas invasiones territoriales francas en pos de carteles. En el caso de Maduro y sus secuaces, la cosa es clarísima, pues ese presidente ha sido tipificado como el cabecilla de la narcobanda. Lo cual lo ha hecho correr hacia la frontera con Colombia.

México ha venido siendo la prueba fehaciente de que ayudar a un gobierno a combatir a sus narcos delincuentes rara vez funciona. Ese Palacio de Gobierno ha ensayado de todo, incluso un conato de guerra interna, sin haber logrado realmente nada. Ahora que se propone una incursión directa, o al menos más directa, México se resiste.

El argumento de Trump para la escalada militar que está lanzando es que la cocaína, el fentanilo y otras drogas están causando enorme daño en los EE. UU. Los políticos de México han comparado esto con las armas estadounidenses que cruzan la frontera para terminar en manos de los carteles. No es un argumento muy convincente.

Se supone que el despliegue militar de Washington no solo va a capturar droga y narcos, sino también información sobre las autoridades de todo nivel comprometidas con el tráfico. Pero, en verdad, aquí todavía no se percibe nada nuevo bajo el sol de la interdicción.