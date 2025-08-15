Llevar ayuda de forma segura a quienes lo necesitan, por Farhan Haq

(*) Por Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de las Naciones Unidas

Los palestinos de Gaza están sufriendo una catástrofe humanitaria de proporciones épicas. La última alerta de la IPC, la principal autoridad en materia de seguridad alimentaria, afirma que el peor escenario posible de hambruna se está produciendo actualmente en la Franja de Gaza.

Se necesitan grandes cantidades de ayuda para evitar la hambruna y una crisis sanitaria catastrófica.

Los anuncios de Israel para permitir la ampliación de la ayuda y las pausas tácticas, de modo que nuestros convoyes puedan transitar de forma segura, son un comienzo positivo; sin embargo, la ayuda que ha ingresado hasta ahora a Gaza sigue siendo solo una fracción de lo que se necesita.

Las Naciones Unidas están dispuestas a ampliar significativamente sus operaciones humanitarias. Se necesitan medidas concretas para que la ayuda pueda llegar a todas las personas, de forma rápida, a gran escala y dondequiera que se encuentren.

Las Naciones Unidas y sus socios cuentan con un plan detallado, basado en principios y operativamente sólido, para llevar ayuda a una población desesperada. Funcionó durante el último alto el fuego y debe permitirse que vuelva a funcionar. Las Naciones Unidas y sus socios tienen los suministros y la experiencia.

Este plan se guía por las necesidades de la población y se basa en la confianza de las comunidades, los donantes y los Estados miembros.

La ONU ha demostrado lo que puede lograr con un acceso ininterrumpido y seguro. Durante la primera fase del alto el fuego, miles de camiones entraron en Gaza y la ayuda llegó a casi todas las personas de la Franja. La ONU y sus socios proporcionaron alimentos a casi toda la población de Gaza; distribuyeron suministros médicos a 1,8 millones de personas; entregaron kits de refugio, ropa y otros artículos esenciales a decenas de miles de personas desplazadas; y se duplicó la disponibilidad de agua potable.

La Organización se encuentra lista para actuar, pero requiere la reapertura de todos los puntos de cruce hacia Gaza para que pueda llegar la ayuda desde todos los corredores, incluidos Jordania y Egipto; un entorno seguro dentro de Gaza para que podamos llegar a las personas de forma segura; la capacidad de entregar alimentos directamente a las familias; el flujo de bienes comerciales hacia la Franja; y que todas las partes respeten el derecho internacional y los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad.

Las preocupaciones sobre el desvío de la ayuda, sin nuevas pruebas, no pueden justificar el cierre de una operación que salva vidas. La ONU y sus socios cuentan con un estricto sistema de control, con seguridad y supervisión en cada entrega que gestionamos. No se ha observado ningún desvío importante de la ayuda bajo su supervisión.

Si se superan los desafíos actuales para la entrega de ayuda, la respuesta planificada por la ONU para los primeros 30 días (prorrogables) permitiría recibir y despachar cien camiones de alimentos por día; reanudar los servicios en al menos seis hospitales, dos hospitales de campaña y ocho centros de atención primaria de salud; aumentar el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) del 20 % al 80 % de la población; y distribuir tiendas de campaña y/u otros materiales de refugio a por lo menos 200 000 personas.