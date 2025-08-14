Reivindiquemos la Amazonía, por Rafael Belaúnde Llosa

Las tensiones que venimos atravesando con Colombia, debido a las estimuladas divagaciones de su presidente, deben no solo movilizar a todos los peruanos en la reafirmación de nuestra soberanía, sino también motivarnos a valorar y reivindicar nuestra selva amazónica.

Su enorme biodiversidad y su contribución en la regulación del ciclo del carbono la convierten en un ecosistema de vital importancia. El Perú, después de Brasil, es el país con mayor territorio amazónico. El 60% del Perú es Amazonía; en ella habitan 3´372,000 peruanos.

Tenemos la responsabilidad de compatibilizar la mejora en la calidad de vida de los peruanos con la preservación y armonía del frágil ecosistema selvático.

La prestación de servicios básicos que recibe la población es hoy deficiente y, en muchos casos, inexistente.

Solo el 30% de la población tiene adecuadamente satisfechas sus necesidades de agua potable —en cantidad y calidad—, lo que deja a más de dos millones de peruanos expuestos a un servicio deficiente, con el impacto que ello tiene en sus vidas, sobre todo en la salud.

La deficiente prestación de energía eléctrica aflige a toda la Amazonía. Iquitos no está conectada al Sistema Energético Interconectado Nacional (SEIN) y debe quemar petróleo para generar electricidad, lo que implica baja tensión y alta contaminación. Insertar Iquitos al SEIN es vital.

Un millón de hectáreas están dedicadas a la agricultura en la Amazonía. Es factible y razonable triplicar esa extensión y destinarla a la agroexportación. Ello demandará la construcción y mejora de múltiples vías de penetración que faciliten la salida de los productos.

Para aprovechar el enorme potencial turístico de la Amazonía, y dado que la mayor parte del turismo receptivo viaja a Cusco, debemos hacer de Cusco el hub para el desarrollo de nuevos destinos amazónicos. Esto ya ocurre con Puerto Maldonado y debe replicarse en Jaén, Chachapoyas, Iquitos, Pucallpa y Tarapoto.

Con la Amazonía, como con la Patria: quererla es conocerla.